Ein Wolf wurde in der Nacht zum Samstag in Thun BE gesichtet. Ein Blick-Leserreporter filmte das Tier und alarmierte anschliessend die Polizei.

Wolf schleicht in Thuner Quartier herum

«Er schaute mir in die Augen»

1/4 Der Wolf trieb sich mitten in der Nacht umher. Foto: Leserreporter

Darum gehts Zwei Wolfssichtungen in Thun, Polizei bestätigt mögliche Wolfspräsenz

Blick-Leser beobachtete Wolf aus nächster Nähe, filmte das Tier

Er schleicht im Wohnquartier umher, verfolgt eine Spur am Boden und trabt anschliessend davon: In der Nacht auf Samstag hatte ein Leserreporter eine unangenehme Begegnung mit einem Wolf. Auf einem Video hielt er das Erlebnis fest – und schildert Blick den Moment.

«Wir haben ihn in der Nähe des Bahnhofquartiers gesehen. Zuerst lief er an der Hauptstrasse entlang. Da wir uns nicht sicher waren, ob es wirklich ein Wolf ist, fuhren wir ihm mit Abstand hinterher», beschreibt der Leser.

«Es war ein aussergewöhnliches Gefühl»

Das Tier habe sich anschliessend in Richtung des Berufsbildungszentrums IDM in der Mönchstrasse bewegt, wo der Leserreporter das Video machen konnte. «Als wir uns sicher waren, haben wir sofort bei der Polizei angerufen», berichtet er weiter. Ganze fünf Minuten habe er das Tier beobachten können: «Es war wirklich ein aussergewöhnliches Gefühl. Zwei, drei Meter vor dir steht ein Wolf und schaut dir direkt in die Augen.»

Kurz nach dem Anruf sei die Polizei bereits angerückt. Das Tier sei daraufhin schnell in einen Garten geflüchtet und die Polizei habe weitergesucht. Für den Blick-Leser ging es dann nach Hause, doch das Erlebnis wird er so leicht nicht vergessen: «Das war das erste Mal, dass ich einen Wolf gesehen habe. Hier gibt es Füchse und Schakale, doch ein Wolf, das ist was ganz anderes.»

Es könnte tatsächlich ein Wolf sein

Die Kantonspolizei Bern bestätigt gegenüber Blick den Eingang von zwei Meldungen, bei denen Personen in Thun BE in der Nacht auf Samstag einen Wolf gesehen haben sollen. Eine Meldung sei gegen 23 Uhr eingegangen, die andere gegen Mitternacht. Bei beiden Sichtungen rückte jeweils eine Patrouille aus.

«Bei der zweiten Meldung konnte durch die Patrouille an der Mönchstrasse ein Tier festgestellt werden, bei dem es sich gemäss Rücksprache mit der Wildhut um einen Wolf gehandelt haben könnte», teilt eine Mediensprecherin Blick mit. Weitere Abklärungen würden nun durch die Wildhut und das Jagdinspektorat erfolgen.

«Das ist gut möglich»

Auf Blick-Anfrage und nach Sichtung des Leservideos erklärt das Jagdinspektorat des Kantons Bern: «Aus unserer Sicht ist es gut möglich, dass es sich hierbei um einen Wolf handelt.» Eine entsprechende Meldung sei an die Stiftung KORA für Raubtierökologie und Wildtiermanagement eingegangen.

Seit rund 20 Jahren streifen Wölfe durch den Kanton Bern, heisst es auf der Seite der Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion des Kantons Bern. Zum grössten Teil handele es sich dabei um Durchzügler. Doch es gibt Ausnahmen: den Wolfsrüden M76, der seit 2017 im oberen Emmental sesshaft ist und den Wolfsrüden M124, der in der Schwarzhorn-Region sesshaft ist.