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Influencer MickelTV streamt direkt beim Gleis
Er muss sich entschuldigen
MickelTV streamt direkt beim Gleis
Der Streamer MickelTV muss eine happige Busse bezahlen. Dies, weil er direkt beim Gleis einen Livestream gestartet hat. Fünf Züge mussten abbremsen.
Publiziert: 20:50 Uhr
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