Dem Berner Endrit Nika wurde im Kosovo vorgeworfen, seine Freundin (†27) aus dem Fenster gestossen und getötet zu haben. Am Donnerstag veröffentlichte das zuständige Gericht in Pristina das Urteil: Der Schweizer muss 18 Jahre wegen Mordes hinter Gitter.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Berner Endrit Nika (34) erhält 18 Jahre Haft wegen Mordes

Urteil in Pristina für Mord an Sofia T. (†27)

Tat geschah am 1. August 2023 in Fushë Kosova War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Das Urteil steht: Der Berner Endrit Nika (34) muss 18 Jahre ins Gefängnis, weil er seine argentinische Freundin Sofia T.* (†27) ermordet hat. Das berichtet die Nachrichtenagentur Ekonomia Online (EO).

Passiert ist der Mord am 1. August 2023 in der kosovarischen Stadt Fushë Kosova. Der Schweizer mit kosovarischen Wurzeln hatte seine Freundin aus dem Fenster eines Hotels gestossen.

Auch die Mutter der verstorbenen Sofia T. war im Gerichtssaal anwesend. Sie hielt nach der Urteilsverkündung ein Transparent in ihren Händen. Darauf zu sehen war ein Foto ihrer verstorbenen Tochter, daneben stand in grossen roten Buchstaben «Justicia». Sie schrie laut und immer wieder: «Gerechtigkeit! Gerechtigkeit! Die Wahrheit siegt immer!»

Vater glaubte an Unschuld seines Sohnes

Im letzten Sommer sprach Endrit Nikas Vater, Ismail Nika (60) aus Hinterkappelen BE, mit Blick über seinen damals tatverdächtigen Sohn. Der 60-Jährige war davon überzeugt, dass sein Sohn unschuldig ist: «Endrit liebte seine Freundin über alles und plante schon die Zukunft mit ihr. Er wollte sie auch mit einem Antrag überraschen – dies aber erst nach der Hochzeit meines jüngeren Sohnes.»

Für diese Hochzeit reiste die Familie im Sommer 2023 in den Kosovo. Sein Sohn und Sofia T. hätten damals nicht im Familienhaus übernachtet, sondern in einem Hotel – wo es dann zu diesem «unfassbar traurigen Ereignis» gekommen sei. «Endrit schwor mir, dass er ihr nichts getan hat – und ich glaube ihm», sagte der Vater damals und fügte an: «Endrit ist ein ruhiger, besonnener Mann. Kein Monster!»

Sein Sohn habe ihm berichtet, dass seine Freundin Sofia T. eifersüchtig gewesen sei, weil er an der Vorfeier zur Hochzeit mit anderen Frauen getanzt habe. «Im Hotel ging die Diskussion wohl weiter», vermutete der Vater.

Nach Prügel aus dem Fenster gefallen

In seiner Einvernahme gab Endrit Nika an, dass er mit seiner Freundin auf dem Boden sass, um sie zu beruhigen. Doch weil sein Versuch erfolglos blieb, wollte er die Nacht in seinem Elternhaus verbringen. «Als er sich abdrehte, um zu gehen, hörte Endrit plötzlich ein Krachen. Er sah zurück. Und dort, wo seine Freundin zuvor noch am Boden sass und sich ans Fenster lehnte, klaffte ein Loch in der Glasfront», so Vater Ismail Nika. Laut einem Gutachten sei das Fenster nicht korrekt eingebaut gewesen.

Das Gericht glaubte dieser Schilderung des Tathergangs nicht. Es folgte den Ausführungen der Staatsanwaltschaft. Demzufolge hat Nika schon vorher wiederholt auf seine Freundin eingeschlagen und versucht, sie auf dem Parkplatz des Hotels mit einem Fahrzeug zu überfahren.

Nachdem die beiden anschliessend in das Hotelzimmer zurückgekehrt waren, hat Endrit Nika die Auseinandersetzung und die tätlichen Angriffe gegen Sofia T. fortgesetzt. Er habe sie in eine Zimmerecke gedrängt, aus der sie nicht mehr entkommen konnte, so das Gericht. Schliesslich habe Nika Sofia T. samt Rahmen aus dem Fenster gestossen. Die junge Frau starb später im Spital. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

* Name geändert