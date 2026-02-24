Die Gemeinde Stettfurt TG kämpft mit verunreinigtem Trinkwasser. Nachdem am Montag die Ursache bekanntgeworden war, bereitet der Kanton Thurgau nun eine Strafanzeige vor.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Wegen der Verunreinigung von Trinkwasser in der Thurgauer Gemeinde Stettfurt wird nun eine Strafanzeige vorbereitet. Das berichtet das «St. Galler Tagblatt». Das Kantonale Laboratorium sei gemäss Lebensmittelgesetz dazu verpflichtet, bei Widerhandlungen gegen dieses Gesetz Strafanzeige zu erstatten, zitiert die Zeitung den Kanton Thurgau.

Die Anzeige sei noch nicht eingereicht worden, heisst es weiter. Diese würde sich noch in Vorbereitung befinden. Zum Inhalt der Strafanzeige machte der Kanton keine weiteren Angaben.

Dutzende Menschen erkrankt

In Stettfurt war das Wasser wegen mikrobiologischer Verunreinigungen mehrere Tage nicht mehr trinkbar.

Charly Dohr, Präsident der örtlichen Primarschule, bestätigte auf Blick-Anfrage, dass es vergangene Woche Montag 52 Krankmeldungen gab. Vergangene Woche Dienstag waren noch 35 von 150 Kindern krank – tags darauf waren es noch 32. Er betonte jedoch, dass nicht sicher nachgewiesen sei, dass die Kinder aufgrund des Trinkwassers erkrankt seien.

Gemeindepräsident Markus Bürgi erklärte derweil gegenüber Blick: «Wir wissen von erkrankten Erwachsenen und Kindern.»

Ursache inzwischen bekannt

Am vergangenen Montag war schliesslich die Ursache für die Verunreinigung des Trinkwassers bekanntgeworden. Demnach vermischte sich in einem Betrieb für Gemüsekulturen Wasser aus der Lauche mit Trinkwasser.

Inzwischen hat sich die Wasserqualität gemäss Gemeinde Stettfurt verbessert. Darauf würden die neuesten Proben hindeuten. Eine Entwarnung gibt die Gemeinde jedoch nicht, da es noch immer kleinere Verunreinigungen gebe.