1/5 Adam Quadroni will nicht aufgeben und weiter für sein Recht kämpfen. Foto: Linda Käsbohrer

Andreas Schmid Inlandredaktor

Der Fall beschäftigt bis heute die Justiz: Am 15. Juni 2017 haben zehn Bündner Polizeigrenadiere in Kampfausrüstung und mit gezückten Waffen Adam Quadroni (54) aus seinem Auto gezerrt und auf den Polizeiposten in Scuol GR gebracht. Von dort fuhren ihn Polizisten in die psychiatrische Klinik Waldhaus in Chur GR.

In einem familienrechtlichen Streit ordnete der Bezirksarzt eine fürsorgerische Unterbringung an. Er begründete die Zwangseinweisung mit der Befürchtung, Quadroni könnte andere umbringen und dann Suizid begehen. Die Ärzte in der Klinik wunderten sich, dass ein «zugänglicher und freundlicher» Mann wie Quadroni, der sich «adäquat» verhalte, als gefährlich eingestuft werde. Und erst recht, dass er mit Grenadieren, gefesselt und mit verbundenen Augen, eingewiesen worden sei.

Anklage wegen Freiheitsberaubung