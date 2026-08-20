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Wetter Schweiz: Am Donnerstag sehr wechselhaft
Bund warnt vor Unwettern
Starkregen verwandelt Strasse in Lostallo GR in Fluss
Heftige Unwetter drohen am Donnerstag im Süden der Schweiz, während es im Norden wechselhaft bleibt. Diese Regionen stechen besonders hervor.
Publiziert: 15:43 Uhr
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