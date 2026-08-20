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Bund warnt vor Unwettern
Starkregen verwandelt Strasse in Lostallo GR in Fluss

Heftige Unwetter drohen am Donnerstag im Süden der Schweiz, während es im Norden wechselhaft bleibt. Diese Regionen stechen besonders hervor.
Publiziert: 15:43 Uhr
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