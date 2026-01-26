«Anonymer Freund» half aus der Patsche

Von Jessica von Duehren, Teamlead Newsdesk

​Inferno-Wirt Jacques Moretti (49) ist dank einer Kautionszahlung von 200'000 Franken wieder auf freiem Fuss ​– diese Nachricht sorgte am Freitagabend international für Schlagzeilen.

Schon kurz nach seiner Inhaftierung hiess es, jemand aus dem engen Umfeld der Familie sei bereit, die Summe für Moretti zu hinterlegen. Um wen es sich bei dem «anonymen Freund» handelt, ist bis heute nicht bekannt. Wie «La Repubblica» jetzt berichtet, führen die Spuren zu einem Genfer Millionär – der die Summe von einem Konto in Dubai überwiesen haben soll. Einen Namen nennt die Zeitung aber nicht.

Das Walliser Gericht hatte am Freitag mitgeteilt, dass die «Herkunft der Gelder sowie die Art der Beziehungen zwischen dem Angeklagten und der Person, die diesen Betrag gezahlt hat, einem seiner engen Freunde, geprüft» worden sei.

Während die Ermittlungen weiter auf Hochtouren laufen, ist der Inferno-Wirt zurück in seinem Chalet in Lens. Laut «La Repubblica» treffen die Morettis dort Verwandte, Freunde und Angestellte. Für das Ehepaar gelten strenge Auflagen: Beide haben ihre Ausweisdokumente abgegeben und müssen sich regelmässig bei der Polizei melden.