Walliser und italienische Ermittler treffen sich laut Botschafter

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

Die Ermittlungen rund um die Brandkatastrophe von Crans-Montana belasten auch die Beziehungen der Schweiz zu Italien. «Wir sind fassungslos», sagte beispielsweise der italienische Aussenminister Antonio Tajani am Freitag. Diverse italienische Politiker haben sich schockiert darüber gezeigt, dass die Staatsanwaltschaft im Wallis lediglich eine Kaution von 200'000 Franken für Jacques Moretti verlangte.

Nun kommt es offenbar zu einem Treffen zwischen den schweizer und Italienischen Ermittlern. Die Walliser Staatsanwaltschaft wird sich laut dem Schweizer Botschafter in Rom, Roberto Balzaretti, Mitte Februar mit der römischen Staatsanwaltschaft treffen. «Die Zusammenarbeit der Justizbehörden Italiens und der Schweiz im Fall Crans-Montana läuft bereits», sagte Balzaretti in einem Interview mit «CH Media».

Um ein solches Treffen habe Italien gebeten, noch bevor über das Rechtshilfeersuchen entschieden werde, sagte er den Zeitungen. Der Zeitpunkt des Treffens Mitte Februar sei keine «Verzögerung seitens der Schweiz, sondern das erste mögliche Datum für die Staatsanwaltschaft Rom», sagte der Botschafter zu «CH Media».

Die Staatsanwaltschaft in Rom hatte am 13. Januar ein Rechtshilfeersuchen an die Schweiz gerichtet. Das Bundesamt für Justiz habe dieses am darauf folgenden Tag an die Walliser Staatsanwaltschaft übermittelt. Bis am Freitag soll ein Entscheid stattfinden.

Die beiden Strafverfolgungsbehörden haben gemäss dem Bundesamt für Justiz auch die Möglichkeit, sich für die Ermittlung zu gemeinsamen Ermittlungsgruppen zusammenzuschliessen. Solch ein Zusammenschluss sei ein übliches Vorgehen.

Italien hatte am Montag gemeinsame Ermittlungen gefordert. Der italienische Botschafter in der Schweiz wurde nach Rom zurückgerufen und von der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni empfangen. Wie sich Meloni geäussert hat, kannst du hier im Artikel meiner Kollegen nachlesen.

«Es gibt keine zwischenstaatliche Krise», sagte Balzaretti darauf angesprochen. Italiens Aussenminister Antonio Tajani habe gesagt, dass es kein diplomatisches Problem mit der Schweiz, sondern mit bestimmten Entscheidungen der Walliser Justiz gebe. «Das ist übrigens das Äusserste, was man als Politiker angesichts der Gewaltenteilung gegenüber einem Rechtsorgan sagen kann», sagte der Botschafter gegenüber «Le Temps».