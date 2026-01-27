Darum gehts
- Verheerende Brandkatastrophe in Bar Le Constellation forderte 40 Todesopfer
- Bar-Betreiberpaar Jacques und Jessica Moretti befragt, Jacques Moretti kam in Polizeigewahrsam
- Feuer wurde durch Wunderkerzen an Champagnerflaschen ausgelöst
Walliser und italienische Ermittler treffen sich laut Botschafter
Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk
Die Ermittlungen rund um die Brandkatastrophe von Crans-Montana belasten auch die Beziehungen der Schweiz zu Italien. «Wir sind fassungslos», sagte beispielsweise der italienische Aussenminister Antonio Tajani am Freitag. Diverse italienische Politiker haben sich schockiert darüber gezeigt, dass die Staatsanwaltschaft im Wallis lediglich eine Kaution von 200'000 Franken für Jacques Moretti verlangte.
Nun kommt es offenbar zu einem Treffen zwischen den schweizer und Italienischen Ermittlern. Die Walliser Staatsanwaltschaft wird sich laut dem Schweizer Botschafter in Rom, Roberto Balzaretti, Mitte Februar mit der römischen Staatsanwaltschaft treffen. «Die Zusammenarbeit der Justizbehörden Italiens und der Schweiz im Fall Crans-Montana läuft bereits», sagte Balzaretti in einem Interview mit «CH Media».
Um ein solches Treffen habe Italien gebeten, noch bevor über das Rechtshilfeersuchen entschieden werde, sagte er den Zeitungen. Der Zeitpunkt des Treffens Mitte Februar sei keine «Verzögerung seitens der Schweiz, sondern das erste mögliche Datum für die Staatsanwaltschaft Rom», sagte der Botschafter zu «CH Media».
Die Staatsanwaltschaft in Rom hatte am 13. Januar ein Rechtshilfeersuchen an die Schweiz gerichtet. Das Bundesamt für Justiz habe dieses am darauf folgenden Tag an die Walliser Staatsanwaltschaft übermittelt. Bis am Freitag soll ein Entscheid stattfinden.
Die beiden Strafverfolgungsbehörden haben gemäss dem Bundesamt für Justiz auch die Möglichkeit, sich für die Ermittlung zu gemeinsamen Ermittlungsgruppen zusammenzuschliessen. Solch ein Zusammenschluss sei ein übliches Vorgehen.
Italien hatte am Montag gemeinsame Ermittlungen gefordert. Der italienische Botschafter in der Schweiz wurde nach Rom zurückgerufen und von der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni empfangen. Wie sich Meloni geäussert hat, kannst du hier im Artikel meiner Kollegen nachlesen.
«Es gibt keine zwischenstaatliche Krise», sagte Balzaretti darauf angesprochen. Italiens Aussenminister Antonio Tajani habe gesagt, dass es kein diplomatisches Problem mit der Schweiz, sondern mit bestimmten Entscheidungen der Walliser Justiz gebe. «Das ist übrigens das Äusserste, was man als Politiker angesichts der Gewaltenteilung gegenüber einem Rechtsorgan sagen kann», sagte der Botschafter gegenüber «Le Temps».
Schweiz verweist nach Bitte Italiens erneut auf Walliser Justiz
Von Alexander Terwey, Stv. Teamlead Newsdesk
Erst am vergangenen Montag hat die italienische Regierung um Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ihre Forderung nach einer engen Zusammenarbeit zwischen den schweizerischen und italienischen Behörden bei den Ermittlungen zur Brandkatastrophe in Crans-Montana bekräftigt. Sie beschloss sogar, die Rückkehr des italienischen Botschafters in die Schweiz von der Bildung einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe abhängig zu machen. Der Botschafter war nach der Freilassung des Betreibers der Bar Le Constellation, Jacques Moretti, abgezogen worden.
Nun hat die Schweiz reagiert. Das Aussendepartement in Bern verwies erneut darauf, dass die Aufklärung in der Zuständigkeit der Walliser Justiz liege. Die politischen Behörden seien nicht zuständig. «Ein Grundprinzip unseres demokratischen Systems ist die Gewaltenteilung, die jedem Staatsorgan spezifische Rollen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten zuweist», hiess es vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.
Unterdessen hat sich Nicolas Féraud, Gemeindepräsident von Crans-Montana, aus der Deckung gewagt. Was dahinter steckt, erklären meine Kollegen Janine Enderli und Martin Meul in diesem Artikel.
«Darauf kann einen keine Simulation vorbereiten»
Von Daniel Macher, Redaktor am Newsdesk
Knapp vier Wochen nach dem Brand im La Constellation kehren die ersten Feuerwehrleute in den Dienst zurück. Feuerwehrchef David Vocat ringt noch immer mit den Folgen jener Nacht. Gegenüber «24heures» sagt er, er wisse nicht, ob er in einem Jahr noch im Amt sein werde – «aber im Moment lasse ich meine Gemeinde nicht im Stich».
Seine Leute stehen weiter im Einsatz, trotz Schlafmangel und schwerer Erinnerungen. Mehrere Feuerwehrleute sind krankgeschrieben, er selbst arbeitet nur noch Teilzeit und kommt auf «drei bis vier Stunden Schlaf pro Nacht». Übungen und Richtlinien hätten zwar funktioniert, betont er, doch: «Ein Kind sterben lassen zu müssen, um ein anderes zu retten – darauf kann einen keine Simulation vorbereiten.»
Für Reynold Favre, einst Kommandant der Feuerwehr Sierre, sind Katastrophen wie in Crans-Montana «Ausnahmesituationen», auf die sich niemand wirklich vorbereiten könne. Trotzdem hätten nach dem Tunnelbus-Unglück von Siders kaum Leute die Feuerwehr verlassen, erinnert er sich zurück. Petra Prévôt-Lüdi, Generalsekretärin der nationalen Feuerwehr-Koordinationsstelle, sagt, Tragödien schadeten der Rekrutierung meist nicht – im Gegenteil, sie erinnerten an die Bedeutung der Feuerwehr.
Auf Kritik an der kleinen Mannschaft in der Silvesternacht reagiert Vocat mit einem Hinweis auf die Realität der Milizfeuerwehr: «Wir sind ja nicht bei Chicago Fire.» Gleichzeitig warnt er vor längeren Anfahrtszeiten durch zu starke Zentralisierung. Halt findet sein Korps in der grossen Solidarität: Blumen, Kuchen, Dankesbriefe stapeln sich in Vocats Büro – Unterstützung, die vielen hilft, weiterzumachen.
Italienischer Aussenminister kritisiert Höhe der Kaution
Von Daniel Macher, Redaktor am Newsdesk
Die Kritik aus Italien an der Schweiz ebbt weiterhin nicht ab. Italiens Aussenminister Antonio Tajani (72) nahm am Dienstag erneut Stellung und zeigte sich insbesondere über die Höhe der Kaution für den Barbetreiber Jacques Moretti irritiert. 200'000 Franken seien aus seiner Sicht deutlich zu wenig. Bei einer Straftat dieses Ausmasses könne man nicht mit einer derart tiefen Summe reagieren.
Am Rande einer Gedenkfeier in Rom sagte Tajani, die Kaution könne «für eine so schwere Straftat mit Dutzenden von Toten und Hunderten von Verletzten nicht 200'000 Schweizer Franken betragen». Wer wirklich ein Zeichen setzen wolle, müsse eine Kaution von einer Million Franken festlegen – «wie es das Gesetz vorsieht, aber nicht 200'000 Schweizer Franken».
Auch die Zuständigkeit für die Ermittlungen ist Tajani ein Dorn im Auge. Problematisch sei weniger die Schweiz als Ganzes, sondern der Kanton, der den Fall bearbeite. «Das Problem ist nicht die Schweiz als solche, sondern der Kanton, der die Ermittlungen durchführt, in dem sich die Katastrophe ereignet hat», erklärte er. Zugleich betonte er, dass die italienische Seite bereit sei, sich einzubringen: «Die Bereitschaft Italiens, sich an den Ermittlungen zu beteiligen, sollte begrüsst werden, da auch die Staatsanwaltschaft Rom Ermittlungen durchführt.»
Tajani stellte zudem klar, dass die Verantwortung nicht beim Bund liege. Strafrecht und Verfahren seien kantonal geregelt, weshalb auch die gerichtliche Arbeit auf dieser Ebene erfolge. Gerade deshalb sei der bisherige Verlauf problematisch gewesen. Die Ermittlungen hätten, so Tajani, «die Rechte der italienischen Bürger beeinträchtigt», insbesondere weil die Verhaftung zu spät erfolgt sei.
Trotz der scharfen Kritik bleibe die italienische Botschaft in der Schweiz geöffnet, ebenso das Konsulat. Auch das verstehe er als bewusstes Zeichen: «Vorsicht, es muss Klarheit geschaffen werden».
250 Überwachungskameras: Zentrale Aufnahmen aus der Brandnacht fehlen
Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk
Videos gehören bei vielen Straftaten zu den wichtigsten Beweismitteln. Sie ermöglichen es Ermittlern, Abläufe zeitlich genau nachzuvollziehen und Ereignisse zu überprüfen. Auch im Fall der Brandkatastrophe von Crans-Montana wären Überwachungsaufnahmen zentral gewesen, um das Geschehen vollständig zu rekonstruieren.
Sowohl private Kameras der Morettis als auch die über 250 öffentlichen Videokameras in der Gemeinde sind jedoch teilweise gelöscht worden, berichtet die «NZZ» unter Berufung auf einen Brief des Polizeikommandanten von Crans-Montana an die Staatsanwaltschaft.
Die Gemeindepolizei habe zwar die Aufnahmen vom 1. Januar zwischen Mitternacht und 6 Uhr gesichert, die Aufnahmen vom 31. Dezember und den Geschehnissen nach 6 Uhr am 1. Januar fehlen jedoch. Sie wurden eine Woche nach dem Unglück gelöscht.
Verstoss gegen Polizeireglement?
Das Fehlen der Aufnahmen widerspricht offenbar klar dem Polizeireglement: Daten aus der Videoüberwachung müssen für Ermittlungszwecke gesichert werden und dürfen nicht voreilig gelöscht werden, berichtet die «NZZ».
Zwar beauftragte die Staatsanwaltschaft bereits am 1. Januar die Sicherung von Kamerabildern im Umfeld der Bar Le Constellation, doch offenbar blieb unklar, welche Zeiträume betroffen sein sollten. Trotzdem hätten die Daten nicht gelöscht werden dürfen:
Das kommunale Polizeireglement schreibt vor, dass Aufnahmen bei laufenden Ermittlungen aufzubewahren sind. Zusätzlich sehen zusätzliche Vorgaben für Straftaten verlängerte Speicherfristen von bis zu hundert Tagen vor.
Erst am 15. Januar verlangte die Staatsanwaltschaft dann weitere Aufnahmen – zu einem Zeitpunkt, als diese bereits automatisch gelöscht waren.
Ob die Gemeindepolizei eine ausdrückliche Weisung zur längeren Speicherung abwartete oder fälschlich davon ausging, die gesicherten Stunden aus der Brandnacht seien ausreichend, bleibt offen.
Akustikschaum löste sich kurz vor dem Inferno von der Decke
Von Sandra Marschner, Redaktorin am Newsdesk
Videos des damaligen Barchefs des Le Constellation, Gaëtan T. (28), zeigen nun: Nur wenige Tage vor der Brandkatastrophe schien sich der Akustikschaum von der Decke zu lösen. Das Westschweizer Radio und Fernsehen RTS veröffentlichte am Montagabend in der Sendung «Mise au point» Videoaufnahmen, die Barchef Gaëtan T. an Bar-Betreiber Jacques Moretti schickte.
Zu sehen ist, wie die Schaumstoffverkleidung absackt. Billardqueues auf Hockern wurden unter anderem als Versuch eingesetzt, das Material wieder zu befestigen. In Sprachnachrichten, die RTS ebenfalls vorliegen, gab Moretti dem Barchef Anweisungen.
Anfang Dezember hatte Gaëtan T. seine Tätigkeit im Le Constellation begonnen. Bald darauf wollte er wegen der Zustände in der Bar und der Anwesenheit von Minderjährigen jedoch kündigen. Aus Sorge kein Gehalt zu bekommen, blieb er jedoch über die Feiertage, erzählte sein Vater gegenüber RTS.
In der Silvesternacht erlitt T. schwere Verbrennungen. Derzeit wird der Franzose in der Nähe des Wohnorts seiner Eltern im Département Gard weiter medizinisch betreut.
Meloni fordert gemeinsame Ermittlungsgruppe
Von Alexander Terwey, Stv. Teamlead Newsdesk
Die Frage nach der Verantwortung im Fall der Brandkatastrophe in der Bar Le Constellation in Crans-Montana ist noch immer nicht geklärt. Die italienische Regierung will nun die Ermittlungen vorantreiben – und mit den Schweizer Behörden zusammenarbeiten.
Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat am Montag in Rom den italienischen Botschafter in der Schweiz, Gian Lorenzo Cornado, empfangen. Sie machte dessen Rückkehr nach Bern von der Bildung einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe zur Brandkatastrophe von Crans-Montana abhängig.
An dem Treffen vom Montag in Rom wurde nach Angaben der Nachrichtenagentur Adnkronos beschlossen, die Rückkehr des Botschafters in die Schweiz von der Aufnahme einer effektiven Zusammenarbeit zwischen den Justizbehörden beider Staaten und der sofortigen Bildung einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe abhängig zu machen.
In der Sendung «Cinque minuti» von Rai 1 brachte Cornado mutmassliche Beweismanipulationen im Zusammenhang mit dem Bar-Inferno in Crans-Montana ins Spiel. «Dass man neun Tage wartete, bevor Jacques Moretti verhaftet wurde, seine Wohnung nicht durchsuchte, sein Handy nicht beschlagnahmte und die von der Gemeinde Crans-Montana verwahrten Dokumente nicht sicherstellte, hat mit Sicherheit zur Beweismittelmanipulation beigetragen», sagte er in der Sendung.
Cornado war am Samstag von Aussenminister Antonio Tajani nach Rom zurückgerufen worden, nachdem das Zwangsmassnahmengericht in Sitten die Freilassung von Barbetreiber Jacques Moretti angeordnet hatte. Seine Freilassung hatte in Italien für Empörung gesorgt.
Bei der Brandkatastrophe starben 40 Menschen, darunter sechs Italiener. Die italienische Regierung schlug der Schweiz bereits unmittelbar nach der Tragödie eine Zusammenarbeit vor. Das Angebot wurde abgelehnt.
Verwirrung um Zustand von Brandopfer Elsa R. (15)
Von Sandra Marschner, Redaktorin am Newsdesk
Vergangenen Freitag verbreiteten sich in den italienischen Medien Berichte darüber, dass das italienische Brandopfer Elsa R.* (15) nach 22 Tagen aus dem künstlichen Koma erwacht sei. So schrieb etwa der «Corriere della Sera», dass die Eltern von Elsa R. ihre Hoffnung und Erleichterung gegenüber der Zeitung ausdrückten, dass Elsa sie wiedererkannt hätte.
Auch Blick griff diese Berichterstattung auf. Doch nun gibt es widersprüchliche Aussagen zum Gesundheitszustand der 15-Jährigen. Am Montag berichtet die Regionalzeitung «Eco di Biella», dass die Eltern von Elsa R. die vorherige Berichterstattung dementieren. Elsa R. stammt nach Medienberichten aus der Provinz Biella.
«In den letzten Tagen kursieren Falschmeldungen. Wir verstehen nicht, was daran so toll sein soll, so etwas zu erfinden; wahrscheinlich geht es nur um Einschaltquoten und Klicks», zitiert die Zeitung die Eltern. Elsa R.s Eltern betonen: «Um es ganz klar zu sagen: Elsa ist nicht wach.»
* Name bekannt
Behörden räumen Sichtschutz weg
Von Georg Nopper, Redaktor am Newsdesk
Um den Brandort vor neugierigen Blicken abzuschirmen, installierten die Walliser Behörden nach dem Inferno in Crans-Montana VS weisse Planen als Sichtschutz. Unbefugten war es somit nicht möglich, ins Innere der Inferno-Bar Le Constellation zu schauen.
Wie mein Kollege, Blick-Reporter Martin Meul, am Montag bei einem Augenschein vor Ort feststellen konnte, sind die weissen Planen inzwischen verschwunden. Der Brandort ist jedoch weiterhin polizeilich versiegelt. Manche Fenster sind zudem von innen mit Brettern verdeckt.
Bei der Brandkatastrophe in der Neujahrsnacht kamen 40 Menschen ums Leben. 116 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen ausländische Staatsbürger.
Wallis will Opfer über Entschädigung hinaus unterstützen
Von Georg Nopper, Redaktor am Newsdesk
Der Kanton Wallis setzt alles daran, die Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS sofort und langfristig in finanzieller, rechtlicher und administrativer Hinsicht zu unterstützen. Der Staatsrat sieht daher vor, die Stiftung, die derzeit gegründet wird, um Opfern und ihren Angehörigen zu helfen, mit einem Kapital von 10 Millionen Franken zu dotieren. «Eine entsprechende Botschaft wird dem Grossen Rat übermittelt», schreibt der Kanton am Montag in einer Mitteilung.
«Der Kanton Wallis übernimmt auch unabhängig von der finanziellen Situation der Familien die Kosten für die Rückführung und Bestattung der Verstorbenen», heisst es weiter. Diese Entschädigungen kommen zu den 10'000 Franken hinzu, die allen Familien der hospitalisierten Opfer oder Verstorbenen als Soforthilfe ausgezahlt werden.
Die Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und -direktoren (SODK) empfiehlt, die Opfereigenschaft im Fall um das Inferno von Crans-Montana auszuweiten. Laut einer Mitteilung vom Montag sollten aus Sicht des Vorstands nicht nur Verstorbene und Verletzte, sondern auch Menschen als Opfer gelten dürfen, die sich zum Unglückszeitpunkt im Lokal befanden oder versuchten, Personen aus dem brennenden Lokal zu retten.
Ebenso sollten für die SODK Personen als Opfer gelten, die sich in unmittelbarer Nähe der Bar aufhielten und begründete Befürchtungen um die persönliche Integrität einer nahestehenden Person hatten. All diese Betroffenen sowie ihre Angehörigen sollten Anspruch auf Opferhilfeleistungen haben, heisst es in der Mitteilung weiter.