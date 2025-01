Blick-Reporterin zu Nathan P. vor Gericht «Jemand anders hat von meinem PC aus den Auftragskiller engagiert»

Am Donnerstag wird am Bezirksgericht Affoltern am Albis ZH eine versuchte Anstiftung zum Mord verhandelt. Auf der Anklagebank: Nathan P. (53). Er soll gemäss Anklage einen Killer beauftragt haben, seine Ex Valerie M. zu erschiessen.

Publiziert: 14:24 Uhr