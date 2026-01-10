Entlang der Alpen und im Mittelland ab 500 Metern sind bis zu 30 Zentimeter Neuschnee möglich. Die Lawinengefahr steigt und Autofahrer müssen auf schwierige Strassenverhältnisse vorbereitet sein.

Darum gehts Schneefall und starke Winde am Wochenende in den Schweizer Alpen

Lawinengefahr auf Stufe 4, besonders steile Hänge sind riskant

Bis 30 cm Neuschnee am Alpennordhang bis Sonntagmorgen erwartet

Das Wochenende startet in der Schweiz stark bewölkt. Besonders entlang der Alpen ist am Samstag mit anhaltendem Schneefall zu rechnen, während im Mittelland nur vereinzelt Schnee fällt. In den tiefsten Lagen kann der Schnee tagsüber zunächst in Schneeregen übergehen. Die Temperaturen liegen zwischen 1 und 3 Grad, tagsüber ist ein leichter Rückgang möglich. Zudem weht ein kräftiger West- bis Südwestwind, der stellenweise starke Böen mit sich bringt, wie Meteo Schweiz berichtet.

Neuschnee im Flachland

Ab Samstagabend sowie in der Nacht auf Sonntag und am Sonntagmorgen fällt verbreitet Schnee. Besonders im Mittelland ab 500 bis 600 Metern sind 10 bis 15 Zentimeter zu erwarten, sodass Strassen erneut weiss werden könnten, wie Wetterdienste prognostizieren.

Für mehrere Regionen gilt die Gefahrenstufe 3 – erhebliche Gefahr. Ab 500 Metern ist mit rund 15 Zentimetern Neuschnee zu rechnen, in höheren Lagen sogar bis zu 30 Zentimetern. Die Warnung gilt von Samstagmorgen 6 Uhr bis Sonntagmorgen 6 Uhr. Autofahrende sollten sich vor und während der Fahrt über die aktuelle Verkehrslage informieren und den Anweisungen des Winterdienstes folgen.

Betroffene Regionen

Ostschweiz: St. Gallen-Rorschach, Fürstenland, Appenzell, Glarus Nord und Süd, Werdenberg, Kerenzerberg-Seeztal, Linthebene-Gaster

Zentralschweiz: Einsiedeln-Wägital, Goldau-Ägeri, Muotathal, Luzern-Alpnach, Sarnen-Lungern, Entlebuch

In den Alpen bleibt es stürmisch und deutlich kälter. Auf 2000 Metern liegen die Temperaturen bei etwa –10 Grad. Bis Sonntagmorgen fallen am Alpennordhang weitere 20 bis 35 Zentimeter Schnee, lokal auch mehr. In inneralpinen Tälern sind 5 bis 20 Zentimeter möglich, wie die Wetterdienste melden.

Lawinengefahr steigt

Der frische Schnee ist ein Glücksfall, erhöht aber die Lawinengefahr auf Stufe 4, besonders abseits gesicherter Pisten. In der Aletsch-Arena gilt die gleiche Gefahrenstufe; steile Hänge über 30 Grad sollten gemieden werden. Trotz starker Windböen versuchen die Betreiber, möglichst viele Pisten zu öffnen, da die Windströmung, die aus dem Norden kommt, Schutz bietet.

Verkehr und Flugausfälle

Das winterliche Wetter sorgt auch für Einschränkungen am Flughafen Zürich-Kloten: Die Schweizer Fluggesellschaft Swiss musste wetterbedingt weitere Flüge streichen, allein am Samstag waren zwölf zusätzliche Verbindungen betroffen, darunter Ziele wie Nizza, Frankfurt, Düsseldorf, London, Mailand und Luxemburg. Ausserdem werden durchschnittliche Ankunftsverspätungen von rund 1,5 Stunden erwartet. Die Ursache sind unter anderem notwendige Enteisungen der Flugzeuge. Seit Jahresbeginn mussten so bereits 93 Flüge gestrichen werden, betroffen waren rund 10'000 Passagiere.

Aussichten für Sonntag

Der Sonntag beginnt grau und mit Schneefall, vor allem in den Voralpen und Alpen. Am Nachmittag lockern die Wolken von Westen her auf, zeitweise zeigt sich die Sonne. Im Flachland liegen die Temperaturen bei rund 0 Grad. In der Südschweiz sorgt Nordföhn für sonnige Bedingungen. In den Bergen lässt der Wind nach, und die Temperaturen steigen auf 2000 Metern bis auf etwa –8 Grad, wie Meteo News mitteilt.