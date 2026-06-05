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Bahnhof Burgdorf BE lichterloh in Flammen
Wichtiger SBB-Verkehrsknotenpunkt
Bahnhof Burgdorf BE lichterloh in Flammen
Hohe Flammen schiessen aus dem Dach des Bahnhofsgebäudes von Burgdorf BE. Der Ort ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt der SBB.
Publiziert: 04:02 Uhr
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