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Wichtiger SBB-Verkehrsknotenpunkt
Bahnhof Burgdorf BE lichterloh in Flammen

Hohe Flammen schiessen aus dem Dach des Bahnhofsgebäudes von Burgdorf BE. Der Ort ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt der SBB.
Publiziert: 04:02 Uhr
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