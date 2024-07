Ein Mann ist nach einem Unglück in Roggwil BE verstorben. Er war von einem Lieferwagen erfasst worden.

Bauarbeiter nach schwerem Unfall in Roggwil BE im Spital verstorben

Die Ermittlungen zum Unfall sind noch im Gange, (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der schwere Unfall in Roggwil BE am Freitagmorgen hat ein Menschenleben gekostet. Der Mann (†62), der bei dem Unfall schwer verletzt worden war, ist am Abend des gleichen Tages im Spital gestorben.

Die Kantonspolizei Bern informierte am Samstag in einem Communiqué über den Tod des Mannes. Dazu, warum es zu dem Unglück kam, machte sie keine Angaben. Die Ermittlungen dauerten an, hiess es.

Das Unfallopfer war vor einem Lieferwagen erfasst worden, als er am Rand der Landstrasse von Wynau nach Langenthal Unterhaltsarbeiten ausführte, wie die Polizei schon am Freitag mitgeteilt hatte. Die Rega brachte den Mann daraufhin in kritischem Zustand per Helikopter ins Spital, wo er einige Stunden später verstarb.