Am Donnerstag haben Unbekannte in der Stadt Bern mehrere Geldkoffer aus einem Fahrzeug gestohlen. Jetzt sucht die Kantonspolizei Zeugen.

Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen. (Symbolbild)

Marian Nadler Redaktor News

Am Donnerstag, kurz vor 11 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass an der Weiermattstrasse in Bern ein Einbruchdiebstahl in einen parkierten Lieferwagen einer Werttransportfirma verübt worden sei. Gemäss aktuellen Erkenntnissen schlugen Unbekannte ein Seitenfenster des Fahrzeuges ein und verschafften sich dadurch Zutritt ins Fahrzeuginnere.

Dort entwendeten sie drei Geldkoffer und flüchteten schliesslich mit der Beute in unbekannte Richtung. Zum Zeitpunkt des Einbruchdiebstahls befand sich niemand im Fahrzeug. Das schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Wer hat etwas gesehen?

Zahlreiche Einsatzkräfte nahmen sofort die Verfolgung auf. Doch die Täter konnten nicht ausfindig gemacht werden.

Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland hat die Kantonspolizei Bern Ermittlungen aufgenommen und sucht zur Klärung der Ereignisse und zur Identifizierung der unbekannten Täterschaft Zeuginnen und Zeugen. Personen, die am Ereignistag zwischen 10.45 und 11 Uhr oder in den vergangenen Wochen verdächtige Beobachtungen in der Umgebung der Weiermattstrasse gemacht haben oder Angaben zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich per Telefon unter +41 31 638 81 11 zu melden.