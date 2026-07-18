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Unwetter in Wilderswil BE
Starker Regen verwandelt Strasse zum Dorfbach

In Wilderswil BE wütet ein am Samstagabend ein Gewitter. Die grosse Niederschlagsmenge führt dazu, dass die Strasse zum Dorfbach wird.
Publiziert: vor 26 Minuten
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