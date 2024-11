Unfallhergang noch unklar Fussgänger und Kleinkind in Konolfingen BE von Auto erfasst

Am Freitagabend sind ein Fussgänger und ein Kleinkind in Konolfingen BE von einem Auto erfasst worden. Der verletzte Mann und das schwerverletzte Kind wurden von je einem Ambulanzteam ins Spital gebracht. Ein weiterer Fussgänger blieb unverletzt.