Verdächtiger (43) aus Untersuchungshaft entlassen

Tödlicher Streit in Tavannes

Ein Mann, der im Zusammenhang mit einem tödlichen Streit in Tavannes in Untersuchungshaft sass, wurde nach neuen Erkenntnissen der Polizei auf freien Fuss gesetzt. (Symbolbild) Foto: ENNIO LEANZA

Nach einem tödlichen Streit in Tavannes Mitte September geht die Polizei nach neuen Erkenntnissen von fahrlässiger Tötung oder einem Unfall aus. Ein Mann, der im Zusammenhang mit dem Vorfall verhaftet wurde, ist am Dienstag aus der Untersuchungshaft entlassen worden.

Gestützt auf die neusten Erkenntnisse bestehen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Handlung durch den 43-jährigen Beschuldigten, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Mittwoch mitteilten.

Zum Streit kam es am Abend des 20. September an der Grand-Rue in Tavannes. Als die Polizei kurz nach 22 eintraf, fand sie zwei Verletzte vor. Ein 37-jähriger Schweizer erlag den Folgen der Auseinandersetzung.

Der Mann starb an Stichverletzungen, wie die Polizei wenig später bekannt gab. Sie nahm einen 43-jährigen, nur leicht verletzten Tatverdächtigen fest und führte umfangreiche Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung. Diese Ermittlungen werden weitergeführt, wie die Polizei in ihrer Mitteilung vom Mittwoch schreibt.