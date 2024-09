In Tavannes kam es am Freitagabend zu einer tödlichen Auseinandersetzung. Ein Berner starb trotz Rettungsmassnahmen, ein weiterer Mann wurde leicht verletzt ins Spital gebracht. Die Polizei ermittelt intensiv.

Zwei Männer verletzt, einer tödlich, einer leicht

Die Kantonspolizei Bern hat am Freitag, gegen 22 Uhr die Meldung über eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen an der Grand-Rue in Tavannes erhalten. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, fanden sie zwei verletzte Männer, einer davon schwer, in einer Wohnung vor. Der schwer verletzte Mann verstarb trotz sofort eingeleiteten Rettungsmassnahmen noch vor Ort. Der zweite Mann wurde leicht verletzt mit einer Ambulanz ins Spital gebracht und vorläufig festgenommen. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen Schweizer (†37) aus dem Kanton Bern.

Im Einsatz standen verschiedene Dienste der Kantonspolizei Bern, zwei Ambulanzteams, ein Helikopter der Rega und Spezialisten des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern. Umfangreiche Ermittlungen zu den Ereignissen sind unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland im Gang.