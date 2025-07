Nach erfolgloser Öffentlichkeitsfahndung hat die Polizei verdeckte Bilder eines Verdächtigen im Fall eines Tankstellenraubs in Biel publiziert. Nun zeigt die Polizei die Bilder unverpixelt.

Tankstelle in Biel überfallen

1/2 Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Biel blieb eine Öffentlichkeitsfahndung erfolglos. Foto: Kantonspolizei Bern

Angela Rosser Journalistin News

Wie am 8. Juli angedroht, zeigt die Kantonspolizei Bern nun Bilder eines mutmasslichen Tankstellenräubers unverpixelt. Die gezeigte Person steht unter dringendem Tatverdacht, in einen Raubüberfall auf eine Tankstelle in Biel involviert gewesen zu sein.

Am 1. Juli kündigte die Staatsanwaltschaft Jura-Seeland eine Öffentlichkeitsfahndung an. Da diese erfolglos blieb, wurden die Bilder erst verpixelt gezeigt. Laut Polizei hat der Tatverdächtige eine auffällige Schürfwunde am rechten Schienbein.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen zu den Ereignissen Ende Juni waren durch die Kantonspolizei Bern Videoaufnahmen ausgewertet worden. Dabei konnte ein Beschuldigter auf Bildern eindeutig bezeichnet werden.