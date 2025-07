Nach erfolgloser Öffentlichkeitsfahndung werden nun verdeckte Bilder eines Verdächtigen im Fall eines Tankstellenraubs in Biel publiziert. Ohne Hinweise innerhalb einer Woche droht die unverdeckte Veröffentlichung am 15. Juli 2025.

Tankstellenüberfall in Biel BE

1/2 Dieser Mann wird verdächtigt, eine Tankstelle in Biel überfallen zu haben. Foto: Kapo Bern

Darum gehts Öffentlichkeitsfahndung: Verdeckte Bilder eines Raubüberfall-Verdächtigen in Biel veröffentlicht

Identität des mutmasslichen Täters trotz intensiver Fahndung bisher unbekannt

Unverdeckte Bilder werden am 15. Juli 2025 veröffentlicht, falls keine Hinweise eingehen

Daniel Macher Redaktor News

Im Rahmen der von der Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland verfügten und am 1. Juli angekündigten Öffentlichkeitsfahndung erfolgt nun die Publikation der verdeckten Bilder. Die gezeigte Person steht unter dringendem Verdacht, in einen Raubüberfall an einer Tankstelle in Biel involviert gewesen zu sein.

Laut Polizei hat der Tatverdächtige eine auffällige Schürfwunde am rechten Schienbein

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen zu den Ereignissen Ende Juni waren durch die Kantonspolizei Bern Videoaufnahmen ausgewertet worden. Dabei konnte ein Beschuldigter auf Bildern eindeutig bezeichnet werden. Trotz intensiver Fahndungsmassnahmen blieb die Person jedoch bislang unbekannt. Nachdem sich der mutmassliche Täter auch nach der Ankündigung der Öffentlichkeitsfahndung bislang nicht bei der Polizei gemeldet hat und seine Identität nach wie vor nicht geklärt ist, hat die zuständige Staatsanwaltschaft die Publikation der verdeckten Bilder verfügt.

Sollten innert Wochenfrist keine Hinweise eingehen, die zur Identifikation der entsprechenden Person führen, werden die Bilder am Dienstag, 15. Juli 2025, in unverdeckter Form veröffentlicht. Sollte sich die Person bis zum genannten Zeitpunkt melden oder identifiziert werden, wird von dieser Publikation abgesehen.