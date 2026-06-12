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Stromausfall in Biel
Sogar Ampeln stehen still

In Biel ist am Freitagmorgen der Strom flächendeckend ausgefallen. Die Behörden raten, Ruhe zu bewahren und auf die Benutzung von Liften zu verzichten.
Publiziert: vor 8 Minuten
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