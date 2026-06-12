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Auch Ampeln betroffen: Stromausfall in der ganzen Stadt Biel
Stromausfall in Biel
Sogar Ampeln stehen still
In Biel ist am Freitagmorgen der Strom flächendeckend ausgefallen. Die Behörden raten, Ruhe zu bewahren und auf die Benutzung von Liften zu verzichten.
Publiziert: vor 8 Minuten
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