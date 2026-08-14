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Diese Filmszene zieht die Bollywood-Fans nach Saanen BE
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Diese Filmszene zieht die Bollywood-Fans nach Saanen BE
In Saanen zieht es unzählige Bollywood-Fans auf eine Brücke. Der Grund ist eine Filmszene aus einer Bollywood-Romanze aus dem Jahr 1995.
Publiziert: 19:12 Uhr
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