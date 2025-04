In Biel BE beginnt am Montag der Prozess um den Tod von Lia F. (†54). Ein 34-Jähriger muss sich wegen vorsätzlicher Tötung verantworten. Er soll die Frau im Juni 2023 in Lengnau aus dem Fenster gestossen haben.

Wer warf Lia F. (†54) in Lengnau BE aus dem Fenster?

In Lengnau BE kam es im Sommer 2023 zu einem Tötungsdelikt.

Darum gehts Frau in Lengnau BE tot aufgefunden, mutmasslicher Täter verhaftet

Staatsanwaltschaft wirft Mann vorsätzliche Tötung nach Streit und Fenstersturz vor

Martin Meul Reporter News

Kommt vor Gericht endlich Licht in das Todesrätsel um Lia F. (†54)? Der 25. Juni 2023 ist ein Schock für die gut 5500 Einwohner von Lengnau BE. Um 3.55 Uhr wurde die Kantonspolizei Bern alarmiert, weil eine Frau leblos vor einem Wohnhaus am Friedrich-Glauserweg lag. Es war Lia F.* (†54). Sandra Huber, die Gemeindepräsidentin von Lengnau, sagte damals zum Sender «Canal 3»: «Mich persönlich macht dieses Ereignis sehr betroffen. Wir sind alle schockiert. Es ist schlimm, dass so etwas überhaupt passiert. Und es geht einem sehr nahe, wenn es im eigenen Dorf geschieht.»

Die eintreffenden Rettungskräfte konnte derweil nur noch den Tod der Schweizerin feststellen. Noch am selben Tag sprach die Polizei davon, dass eine Dritteinwirkung nicht ausgeschlossen werden könne. Hatte jemand Lia F. aus dem Fenster gestossen? Sicher war: Die Behörden suchen Zeugen.

Mutmasslicher Täter schnell gefasst

Schon einen Tag später klickten die Handschellen. Ein mutmasslicher Täter (34) wurde verhaftet. Er sass seit jenem Tag in Untersuchungshaft. Zudem teilte die Polizei mit, dass Lia F. «aufgrund schwerer innerer Verletzungen infolge eines Sturzes verstorben ist». Um wen es sich dabei handelte: unklar!

Der Schock über den Tod von Lia F.* sass damals tief im Quartier. Zum Beispiel bei Bea Brunetti (57). Sie kannte das Todesopfer persönlich und wohnte unweit von der Stelle, an der F. leblos entdeckt wurde. «Ich bin in der Nacht aufgewacht und habe plötzlich ein lautes Geräusch gehört», so Brunetti im Jahr 2023 zu Blick.

Als sie dann auf den Balkon gegangen sei, um nachzuschauen, was los ist, sei ein Rettungshelikopter über sie hinweg geflogen. Brunetti konnte kaum fassen, dass Lia F. aus dem Leben gerissen wurde. «Sie war eine wirklich liebe Frau und hätte nie jemandem etwas zuleide getan.» Sie sei quirlig und zufrieden gewesen und habe immer freundlich gegrüsst, so die Anwohnerin weiter.

Jetzt kommt es zum Prozess

Vergangenen Oktober erhebt die Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland dann Anklage gegen den mutmasslichen Täter. Die Staatsanwaltschaft ist wegen der Ermittlungsergebnisse sicher, dass es in der Tatnacht in der Wohnung des Opfers kurz vor dem Fenstersturz zu einem tätlichen Streit zwischen dem Mann und der Frau gekommen war.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, im Zuge des Streits Lia F. verletzt und sie dann durch ein offenes Fenster im dritten Stock gestossen zu haben. In der Folge sei die Frau ihren Verletzungen erlegen. Täter und Opfer hätten sich gekannt, da der Beschuldigte erst in der Nacht beim späteren Opfer eingetroffen sei. Mehr Details zum Tathergang gibt es nicht, die Anklageschrift wird erst zu Prozessbeginn öffentlich gemacht.

Die Anklage lautet derweil auf vorsätzliche Tötung und Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Angeklagte muss sich ab Montag in einem auf drei Tage angesetzten Prozess vor dem Regionalgericht in Biel verantworten. Blick ist vor Ort und berichtet live.

Gemäss Staatsanwaltschaft bestreitet der Beschuldigte die Vorwürfe gegen ihn. Für den 34-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung. Laut Medienberichten bestreitet er die Vorwürfe.