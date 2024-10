Nach Abschluss der umfangreichen Ermittlungen zum Tod einer Frau (†54), die im Sommer 2023 leblos in Lengnau BE aufgefunden worden war, hat die regionale Staatsanwaltschaft jetzt Anklage gegen einen 34-Jährigen erhoben.

Anklageerhebung nach tödlichem Fenstersturz in Lengnau BE

Lia F.* lag tot vor ihrem Wohnhaus in Lengnau BE. 1/2

Frau (†54) tot vor Wohnhaus in Lengnau BE gefunden

Mann soll sie im Streit durch ein Fenster gestossen haben

Denis Molnar Journalist

Am Sonntag, 25. Juni 2023, war eine Frau (†54) leblos vor einem Wohnhaus am Friedrich-Glauserweg in Lengnau aufgefunden worden. Vor Ort konnte nur noch der Tod von Lia F.* festgestellt werden. Ersten Ermittlungen zufolge konnte nicht ausgeschlossen werden, dass eine Dritteinwirkung zum Tod der damals 54-jährigen Frau geführt hatte. «Ich bin in der Nacht aufgewacht und habe plötzlich ein lautes Geräusch gehört», sagte Anwohnerin Bea Brunetti damals zu Blick.

Im Rahmen der sofort aufgenommenen Ermittlungen konnte in der Folge am Montag, 26. Juni, ein Mann festgenommen werden, der in die Ereignisse, die zum Sturz der Frau geführt hatten, involviert gewesen sein soll. Der Mann befindet sich seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft. Die umfangreichen polizeilichen Ermittlungen wurden in der Zwischenzeit abgeschlossen.

Frau starb an inneren Verletzungen

Die zuständige Staatsanwaltschaft erachtet es gestützt auf die Ermittlungsergebnisse als erwiesen, dass es an besagtem Sonntag in der Wohnung des Opfers kurz vor dem Fenstersturz zu einem tätlichen Streit zwischen dem Mann und der Frau gekommen war, heisst es in einer Mitteilung vom Deinstag.

Dem Mann wird vorgeworfen, im Zuge des Streits der Frau Verletzungen zugefügt und sie schliesslich durch ein offenes Fenster gestossen zu haben. Die Frau erlag in der Folge ihren schweren inneren Verletzungen. Der Beschuldigte bestreitet diese Vorwürfe. Der 34-jährige Beschuldigte wird von der zuständigen Staatsanwaltschaft beim Regionalgericht Berner Jura-Seeland, in Fünferbesetzung, wegen vorsätzlicher Tötung angeklagt. Der Gerichtstermin steht indes noch nicht fest.

*Name geändert