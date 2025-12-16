Amnesty kritisiert Berner Polizei nach Gaza-Krawalldemo

Amnesty kritisiert nach der Gewalteskalation im Oktober in Bern die Polizei. Der Einsatz an der Palästina-Demo sei «ungerechtfertigt und exzessiv» gewesen, so die Organisation.

Darum gehts Laut Amnesty wurden friedliche Demonstranten und Unbeteiligte wegen des Polizeieinsatzes verletzt

Die Einkesselung sei plötzlich und unter Einsatz von Gewalt ohne klare Warnung erfolgt

Pro-Palästina-Demonstranten richteten am 11. Oktober Sachschaden in Millionenhöhe an

Die unbewilligte Palästina-Demo im Oktober in Bern beschäftigt weiter die Politik. Doch nach den massiven Ausschreitungen durch vermummte Demonstranten kritisiert Amnesty International Schweiz stattdessen die Polizei. Das Vorgehen der Sicherheitskräfte sei «ungerechtfertigt und exzessiv» gewesen, beklagt die Organisation.

«Auch wenn eine Gruppe erhebliche Sachschäden verursacht hat, war die Reaktion der Polizei von schwerwiegenden Fehlern geprägt», liess sich Juristin Alicia Giraudel am Dienstag in einer Mitteilung zitieren. So seien friedliche Demonstrierende und Unbeteiligte verletzt worden. Freiwillige Rettungskräfte hätten mindestens 326 Personen behandelt.

Amnesty kritisiert Gewalteinsatz

Insbesondere die Einkesselung kritisierte Amnesty International in ihrem Bericht: Sie sei plötzlich und unter Einsatz von Gewalt ohne klare Warnung erfolgt. Dadurch habe sich die Menschenmenge nicht auflösen können. Zudem seien Schutzbedürftige durch die lange Dauer gefährdet worden.

Auch bei der Kommunikation der Polizei machte die Organisation Mängel geltend. Durchsagen seien nur direkt auf dem Bundesplatz hörbar gewesen, zudem hätten widersprüchliche Anweisungen für Verwirrung gesorgt: Zunächst seien Anwesende via Schauplatzgasse zum Bahnhof geleitet worden, anschliessend via Spitalgasse. In Ersterer fand schliesslich die Einkesselung statt.

Polizei verteidigt Einkesselung

Die Berner Kantonspolizei gab auf Anfrage von Amnesty an, die Mitteleinsätze angekündigt zu haben. Die Stellungnahme von Kommandant Christian Brenzikofer liegt Keystone-SDA vor. Die Einkesselung der «militanten und gewaltbereiten Gruppierungen» hatte demnach unter anderem zum Ziel, den friedlichen Teilnehmenden eine Platzkundgebung zu ermöglichen.

An Nachbesprechungen wird laut der Stellungnahme auch an die Polizei gerichtete Kritik berücksichtigt. Amnesty International begrüsst diese Initiative als «ersten positiven Schritt», fordert aber eine weitergehende Untersuchung des Einsatzes.

Sachschaden in Millionenhöhe

Bei der unbewilligten Pro-Palästina-Demonstration vom 11. Oktober kam es zu schweren Ausschreitungen, Randalierer verursachten Sachschaden in Millionenhöhe. Die Polizei setzte unter anderem Tränengas, Gummischrot und Wasserwerfer ein. Ihr zufolge wurden 18 Einsatzkräfte verletzt.

Mehr als 500 Personen hat die Polizei in diesem Rahmen kontrolliert. Zur Anzeige gebracht wurde bisher niemand, wie die Berner Kantonspolizei auf Anfrage mitteilte. Die Ermittlungen seien nach wie vor im Gange.