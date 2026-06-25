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Bern
Riesige Rauchsäule bei Grossbrand in Sornetan BE
Riesige Rauchsäule
Grossbrand in Sornetan BE
Rauch und Flammen in Sornetan! Ein Bauernhof ist offenbar in Flammen aufgegangen. Der Grossbrand erschüttert die Gemeinde Petit-Val im Berner Jura. Was die Behörden der Bevölkerung jetzt raten.
Publiziert: 20:55 Uhr
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