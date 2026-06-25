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Riesige Rauchsäule
Grossbrand in Sornetan BE

Rauch und Flammen in Sornetan! Ein Bauernhof ist offenbar in Flammen aufgegangen. Der Grossbrand erschüttert die Gemeinde Petit-Val im Berner Jura. Was die Behörden der Bevölkerung jetzt raten.
Publiziert: 20:55 Uhr
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