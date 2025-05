Sie liess nichts unversucht: Trotz Schwierigkeiten bei der Suche nach einem neuen Zuhause für ihren Hahn Gepetto Nero konnte Anouk Schweizer aus Laupen BE eine vorläufige Lösung finden. Der lautstarke Maranserhahn zog am Samstag um – allerdings zunächst nur auf Probe.

1/7 Findet Gepetto Nero doch noch ein neues Zuhause? Foto: Gofundme

Darum gehts Anouk Schweizer sucht neues Zuhause für ihren Hahn Gepetto Nero

Hahn kräht viel und hält Menschen auf Abstand

Schülerin startete Spendenkampagne für 30 Franken monatliche Unterbringungskosten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Marian Nadler Redaktor News

Anouk Schweizer (14) hat ein Herz für Hühner. Sie lebt mit ihren Eltern in einem Dreiparteienbauernhaus in Laupen BE zur Miete. Vor kurzem musste das geliebte Federvieh den Hühnerhof jedoch verlassen. Der Grund: Die Nachbarn bauen ein neues Haus, für die Unterbringung der Hühner ist kein Platz mehr.

Während sich für die weiblichen Tiere schnell ein Plätzchen fand, bereitete das Schicksal des Güggels Gepetto Nero (3) der Schülerin Kopfschmerzen. Es fand sich einfach keine Unterkunft für den rot-schwarzen Hahn. «Sie hat wirklich sehr viel Aufwand betrieben, wahnsinnig viele Mails geschrieben und Gespräche geführt», erzählt ihre Mutter Karin Spitznagel am Montag Blick. Es kam eine Absage nach der anderen. Schliesslich machte jemand der Schülerin das Angebot, den Maranserhahn unterzubringen – für 30 Franken im Monat.

Ist Gepetto Nero ein Problem-Hahn?

Viel Geld für den Teenager. Anouk rief deshalb Ende April unter dem Titel «Rettet meinen Hahn» eine Spendenkampagne auf der Plattform Gofundme ins Leben. «Wenn ich nicht genug Geld sammeln kann, landet er gegen meinen Willen im Suppentopf», schreibt sie in dem Spendenaufruf. Das prächtige Tier hat Anouk von klein auf grossgezogen, wie Spitznagel schildert. «Sie kann sich einfach nicht vorstellen, dass Gepetto Nero im Suppentopf landet.» Bilder auf Gofundme zeigen den Hahn, wie er vor dem Hühnerstall auf und ab stolziert oder im Gras nach einem Korn sucht. Auf mehreren Aufnahmen blickt er auch zielgerichtet in die Kamera.

0:46 Er jagt ihn über die Strasse: Aggro-Güggel greift Jogger an

Auch wenn der Zielbetrag von 500 Franken am Montag noch nicht erreicht war, kann ihre Mutter einen kleinen Erfolg vermelden. «Es hat sich doch noch jemand anderes gemeldet, Gepetto Nero ist letzten Samstag gezügelt.»

Noch hält sich die Begeisterung aber in Grenzen. Denn: Gepetto Nero ist nicht ganz pflegeleicht, wie Karin Spitznagel erläutert. «Er kräht sehr viel und hat wirklich ein gewaltiges Stimmorgan. Ausserdem hält er die Leute gerne auf Abstand.» Nun will man gemeinsam schauen, ob es passt.