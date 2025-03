Norovirus-Notfall in Pieterlen BE – 18 Car-Passagiere landen im Spital

Eine Ansammlung von Noroviren, aufgenommen mit einem Elektronenmikroskop (Archiv). Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Mehrere Insassen eines Reisecars sind am Mittwochnachmittag mit Vergiftungserscheinungen ins Spital gebracht worden. Bei zwei Personen wurde das Norovirus nachgewiesen. Die Raststätte Pieterlen BE an der Autobahn A5 war wegen des Einsatzes für mehrere Stunden gesperrt.

Die Kantonspolizei Bern hatte kurz vor 16.20 Uhr die Meldung erhalten, dass mehrere Reisende des Cars auf der Fahrt von Solothurn nach Biel gesundheitliche Probleme hätten. Der Car hielt auf der Raststätte Pieterlen an, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. 18 Personen seien mit Ambulanzen zur Abklärung ins Spital gebracht, 29 weitere vor Ort untersucht worden.

Da zunächst ein radiologisches Ereignis nicht ausgeschlossen werden konnte, rückten Spezialkräfte der Feuerwehr aus, schreibt die Polizei. Diese Befürchtung hätten sich jedoch nicht bestätigt. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein Virus die Ursache der Beschwerden gewesen sein, wie es weiter heisst. Die Sperrung der Raststätte wurde gegen 22.00 Uhr aufgehoben.