1/4 Im Berner Quartier Länggasse läuft ein Polizeieinsatz. Foto: Leserreporter

Darum gehts Polizeieinsatz in Bern nach Schüssen. Mann verletzt aus Auto gestiegen

Augenzeuge berichtet von zwei Schüssen und Eintreffen von Rettungskräften

Daniel Macher Redaktor News

Wie ein Leserreporter berichtet ist in der Länggasse in Bern am Mittwochabend ein Polizeieinsatz im Gange. Das bestätigt die Kantonspolizei Bern. Die genauen Umstände sind noch unklar.

Ein Augenzeuge berichtet gegenüber «20 Minuten» von zwei Schüssen, gefolgt vom Eintreffen von Polizei und Rettungskräften.

Eine Angestellte eines nahegelegenen Restaurants schildert gegenüber «20 Minuten»: «Ich habe gesehen, wie ein Mann verletzt aus einem Auto gestiegen und zu Boden gegangen ist.» Die Polizei hat bisher keine weiteren Details bekanntgegeben.

+++ Update folgt +++