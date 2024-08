SBB-Passagiere harren über eine Stunde in Zug aus

Plötzlich-Stillstand in Leissigen BE

1/4 Raus: Die Reisenden nach Spiez mussten den Zug am Samstagnachmittag verlassen.

Johannes Hillig Redaktor News

Plötzlich ging nichts mehr. Stillstand. Bei Leissigen BE fuhr der Zug Richtung Spiez am Samstagnachmittag nicht mehr weiter. «Der Zugbegleiter lief schnell hin und her. Einige probierten, ihn zu fragen, was los sei. Er antwortete stockend und kurz: ‹technische Störung›», sagt eine Leserreporterin zu Blick. Danach hiess es erstmal warten.

Währenddessen wurde es immer heisser im Abteil. «Es wurde sehr warm. Einige wurden nervös, weil sie wussten nicht, was los war.» Doch nach über einer Stunde wissen die Reisenden Bescheid. Aussteigen! «Alle wurden gebeten, einen anderen Zug zu nehmen, der in Leissigen wartet. Die Lokomotive hat ein technisches Problem», so die Leserin weiter.

Linien ICE, IC61, IC81, RE9 und GPX betroffen

Die Störung findet sich mittlerweile auf der Seite der SBB. Dort heisst es: «Der Bahnverkehr auf der Strecke Spiez - Interlaken Ost ist zwischen Spiez und Interlaken Ost eingeschränkt. Der Grund dafür ist eine Fahrleitungsstörung.» Die geschätzte Dauer der Einschränkung: bis zirka 16 Uhr.

Betroffen sind die Linien ICE, IC61, IC81, RE9 und GPX.