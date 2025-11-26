Nach dem Tierschutzfall in Ramiswil SO werden heute 35 beschlagnahmte Pferde in Bern versteigert. Potenzielle Käufer müssen Auflagen erfüllen und sich vorab anmelden. Die Auktion soll den Tieren ein neues Zuhause ermöglichen.

Der Tierschutzfall von Ramiswil SO sorgte schweizweit für Entsetzen: 120 Hunde mussten eingeschläfert werden – zudem wurden 43 Pferde beschlagnahmt. Ein Grossteil dieser Tiere soll nun ein glückliches Zuhause erhalten und wird heute in Bern versteigert.

Rund 60 Interessentinnen und Interessenten hatten sich für die Versteigerung angemeldet. Sie müssen nach Angaben des Kantons Auflagen erfüllen und sich vorgängig anmelden.

«Ich komme heute rein aus Interesse schauen»

Bereits vor dem Start der Auktion um 9 Uhr liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Erste Zuschauer waren schon vor Ort. Andreas Siegenthaler, Zuchtverantwortlicher beim Schweizer Haflingerverband, sagt zu Blick: «Ich komme heute rein aus Interesse schauen. Ich würde gerne die Pferde sehen, da einige eine interessante Abstammung aufweisen.»

Die potenziellen Käufer konnten die Pferde bereits besichtigen, verrät Siegenthaler. «Da kann man sehen, in welchem Zustand sie sich befinden, wie ihre Bewegungen sind und ob Krankheiten vorliegen.»

Anschliessend könne jeder mitbieten. Die Preise seien nicht sehr hoch.

Erste Pferde verkauft

Schon kurz nach Auktionsbeginn waren die ersten Pferde bereits verkauft. So wechselten die vier Jahre alte Shakira und ihr sechs Monate altes Fohlen Spirit zusammen für 1400 Franken den Besitzer.

Ein weiteres Fohlen mit dem Namen Sabrina wurde für 700 Franken verkauft. Es hat Verletzungen. Das Fohlen ist erst acht Monate alt.

Die elf Jahre alte Surprise of Wapi und ihr sechs Monate altes Fohlen Sunny wurden zusammen für 2400 Franken verkauft.

Niemand will dieses Pferd

Einige Pferde konnten derweil auch in der zweiten Runde nicht verkauft werden – und das, obwohl der Preis halbiert wurde. Eine ist die fünf Jahre alte Hanja vom Kappensand. Ursprünglicher Schätzpreis: 7500 Franken. Sie sollte in der zweiten Runde nur noch 3700 Franken kosten. Trotzdem melde sich kein Interessent.

«Da macht man sich schon Gedanken»

Siegenthaler kannte Tierhalterin Lucia T.* auch persönlich. Er sagt: «Ich denke nicht, dass die Tiere traumatisiert sind. Man muss jetzt aber schauen, wie sie sich verhalten. Ich weiss nicht, was sie alles gemacht hat.»

Andrea Grüter ist als Zuschauerin nach Bern gekommen. Die 45-Jährige ist gespannt, was nach der Auktion mit den Pferden geschieht und wo sie landen. «Man weiss ja nicht, ob es dann mit dem Besitzer zusammenpasst, da macht man sich schon Gedanken.»

Zuschauer Hans Studer (72) fügt hinzu: «Es ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit für diese Pferde, wieder aufgepäppelt zu werden. Einfach ist es definitiv nicht.»

Ungewisse Zukunft für einige Pferde

Acht der 43 beschlagnahmten Pferde werden nicht an der Auktion angeboten. Entweder lasse dies ihr aktueller Gesundheitszustand nicht zu oder sie stammen aus einem speziellen Zuchtprogramm zur Rassenerhaltung.

Klar ist auch: Die Tiere, die nicht verkauft werden, müssen schon am Donnerstag weg sein, da der Platz bereits arrangiert ist. Die Tiere werden dann erneut verkauft.

* Name geändert