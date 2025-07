Mögliches Gewaltverbrechen Kriminaltechnische Polizei sichert Spuren im Zentrum von Interlaken BE

In Interlaken BE steht seit Sonntagabend der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Bern im Einsatz. Der Dienst rückt gewöhnlich bei schweren Verbrechen aus. Rund 200 Meter der General-Guisan-Strasse sind abgesperrt. Der Einsatz dauert an.

Publiziert: vor 41 Minuten | Aktualisiert: vor 28 Minuten