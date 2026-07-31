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Bern
Brienz: Unbekannte überfallen Bankfiliale
Mitten am Tag in Brienz
Vermummte bei Brienzer Bankfiliale
Mitten am Tag zeigen sich vermummte Männer in Brienz BE in der Nähe einer Raiffeisen-Bankfiliale.
Publiziert: vor 16 Minuten
|
Aktualisiert: vor 12 Minuten
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