Die Berner Behörden schafften es, einem internationalen Menschenhandelsnetzwerk das Handwerk zu legen. In der Schweiz wurden insgesamt 146 Frauen zur Prostitution gezwungen. Nun müssen sich fünf Täter vor Gericht verantworten.

Die Berner Justiz hat die fünf Täter angeklagt. Foto: PIUS KOLLER

Darum gehts Berner Polizei deckt Menschenhandel auf, Anklage gegen fünf Beschuldigte erhoben

Chinesische Frauen für Sexarbeit in der Schweiz angeworben

146 weibliche Opfer ermittelt, Hälfte der Einnahmen abgenommen

Im Mai 2022 führte die Kantonspolizei Bern im Zusammenhang mit einem umfangreichen Fall von

Menschenhandel und Förderung der Prostitution eine grossangelegte Aktion durch. Dabei konnten fünf

beschuldigte Personen angehalten sowie sechs Opfer ausfindig gemacht und befragt werden. Nach fast drei Jahren hat die Kantonspolizei Bern nun ihre umfangreichen Ermittlungen abgeschlossen und die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben.

Im Zuge der Aktion konnten 146 weibliche Opfer mit vorwiegend chinesischer Staatsangehörigkeit ermittelt

werden. Sie wurden unter anderem durch die Beschuldigten mittels chinesischer Online-Chats für die

Sexarbeit in der Schweiz angeworben. Dabei dürften vorwiegend Frauen rekrutiert worden sein, die den

Idealvorstellungen bezüglich Aussehens, Alters und Gewichts entsprachen.

Drahtzieher organisierten Sexarbeit für Opfer

Die Beschuldigten quartierten die Opfer nach deren Einreise in privat angemieteten Wohnungen und Apartments ein und organisierten ihnen Kunden für die Sexarbeit.

Die Ermittlungen der Kantonspolizei Bern erfolgten in enger Zusammenarbeit mit weiteren Kantonen, der

Bundeskriminalpolizei (BKP) von fedpol, Europol sowie Strafverfolgungsbehörden weiterer involvierter

Länder.

Prostitution gefördert

Den Beschuldigten, drei Männern und zwei Frauen im Alter zwischen 30 und 53 Jahren, wird vorgeworfen,

die wesentlichen Umstände der Prostitutionstätigkeit der angeworbenen Frauen bestimmt zu haben.

Zudem sollen sie die Art und Umfang der Prostitution festgelegt und den Opfern die Hälfte ihrer Einnahmen

abgenommen haben. Ihnen wird unter anderem Menschenhandel, Förderung der Prostitution und

Förderung der rechtswidrigen Ein- und Ausreise, sowie des rechtswidrigen Aufenthalts und Beschäftigung

von Ausländerinnen ohne Bewilligung vorgeworfen, heisst es in einem Communiqé der Behörden.