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Hagelgewitter fegt über Kanton Bern

Ein Hagelsturm sucht den Kanton Bern heim, wie zwei Leservideos vom Dienstagnachmittag zeigen.
Publiziert: vor 53 Minuten
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