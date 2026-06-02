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Hagelgewitter fegt über Kanton Bern
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Hagelgewitter fegt über Kanton Bern
Ein Hagelsturm sucht den Kanton Bern heim, wie zwei Leservideos vom Dienstagnachmittag zeigen.
Publiziert: vor 53 Minuten
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