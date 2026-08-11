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Leservideo zeigt Feuer
Coop-Filiale in Wiedlisbach BE steht in Flammen

Ein Leservideo zeigt Flammen, welche am Dienstagabend aus der Coop-Filiale in Wiedlisbach BE aufsteigen.
Publiziert: 11.08.2026 um 23:06 Uhr
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