Kundgebung in Bern
Pro-Palästina-Demonstranten blockieren Bahngleise

Massive Störung im Bahnhof Bern: Propalästinensische Demonstranten blockierten am Donnerstagabend die Gleise.
Publiziert: vor 9 Minuten
Aktualisiert: vor 8 Minuten
Hunderte Demonstranten blockierten die Gleise.
Foto: BRK News
Marian NadlerRedaktor News

Am Donnerstagabend haben Teilnehmende einer propalästinensischen Kundgebung in Bern die Gleise 5 bis 7 des Bahnhofs besetzt. Der Bahnverkehr ist dadurch erheblich gestört, mehrere Zugverbindungen sind blockiert. Ein BRK-News-Reporter schätzt die Zahl der Demonstrierenden auf mehrere Hundert Personen, stellenweise könnten es gegen 1000 sein. Vonseiten der Polizei ist bislang keinerlei Präsenz feststellbar. Ein Einschreiten der Behörden blieb bisher aus.

Die SBB melden auf ihrer Webseite gegen 20.30 Uhr allerdings, dass die Einschränkung des Bahnverkehrs bereits wieder aufgehoben ist. Es sind noch Verspätungen und vereinzelte Ausfälle zu erwarten, heisst es.

+++ Update folgt …

