Kollision zwischen zwei Autos und Velofahrer

Am Samstagnachmittag ist es in Herzogenbuchsee zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde eine Autolenkerin leicht verletzt. Ein Autolenker und ein Velofahrer, beide schwer verletzt, befinden sich in kritischem Zustand.

Verkehrsunfall fordert in Herzogenbuchsee BE zwei Schwerverletzte

Am Samstagnachmittag ist es in Herzogenbuchsee zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde eine Autolenkerin leicht verletzt. Foto: Pius Koller

Am Samstagnachmittag, kurz nach 15.25 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass es auf der Zürichstrasse in Herzogenbuchsee zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos und einem Velo gekommen sei.

Ersten Kenntnissen zufolge beabsichtigte ein Autolenker von einer Tankstelle in die Zürichstrasse Richtung Herzogenbuchsee abzubiegen, als es aus noch zu klärenden Gründen zur Kollision mit einem Auto kam, das in Richtung Bützberg unterwegs war. Durch den Aufprall wurden die beiden Fahrzeuge auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo sie einen Velofahrer erfassten, der in Richtung Herzogenbuchsee fuhr.

In kritischem Zustand ins Spital geflogen

Der schwer verletzte Lenker des von der Tankstelle einbiegenden Fahrzeugs wurde in kritischem Zustand mit einem Helikopter ins Spital geflogen. Der Velofahrer verletzte sich ebenfalls schwer und befindet sich auch in kritischem Zustand, die in Richtung Bützberg fahrende Fahrzeuglenkerin verletzte sich leicht. Beide wurden mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Infolge der Unfall- und Bergungsarbeiten musste die Zürichstrasse für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Eine Umleitung wurde durch die Feuerwehr erstellt. Neben mehreren Patrouillen und Spezialdiensten der Kantonspolizei Bern standen drei Ambulanzteams, ein Helikopter der Alpine Air Ambulance sowie die Feuerwehren Buchsi-Oenz, Thunstetten-Bützberg und Langenthal im Einsatz. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.