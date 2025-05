Vor den Augen der Badegäste Frau am Strand von Cervia (IT) von Bulldozer erfasst und getötet

Tragischer Unfall an der Adriaküste: Eine Frau ist am Samstagvormittag am Strand von Cervia von einer Planierraupe erfasst und getötet worden. Der Unfallhergang wird nun von der örtlichen Polizei untersucht.