Vor dem Amtshaus in Bern gaben sich die verfeindeten Rocker-Gangs 2022 aufs Dach.

Wo Kriminalität auf Geld trifft, sind sie nicht weit weg: Rocker-Gangs in der Schweiz. Im Wallis vertickten drei Mitglieder Kokain im grossen Stil. Im Basler Untersuchungsknast bezahlte ein anderer die Aufseherin für Sex. Und in der Berner Altstadt gingen sie vor dem Amtsgebäude aufeinander los, dass ein Wasserwerfer auffahren musste.

Sie gehören zu den Hells Angels, Broncos, Bandidos oder anderen Organisationen – Kriminelle in Lederjacken auf lauten Töffs. Manche geniessen gar Promi-Status, lassen sich von Nati-Stars wie Breel Embolo und Granit Xhaka zum Geburtstag gratulieren. Sie wirken einflussreich, mächtig – doch der Schein trügt.

1/14 Polizei-Grosseinsatz vor dem Amtshaus in Bern – hier findet der Berufungsprozess gegen mehrere Rocker der Hells Angels und Bandidos statt. Foto: keystone-sda.ch

Zwar halten Rocker-Gangs Polizei und Gerichte in der Schweiz auf Trab. Wie derzeit in Bern, wo der Berufungsprozess rund um eine gewalttätige Auseinandersetzung zwischen verfeindeten Rocker-Gangs läuft. Aus Angst vor einem Showdown zwischen Hells Angels und Bandidos am Gerichtsgebäude fährt die Polizei mit Grossaufgebot vor. Und muss dafür fast alle Wachen für die Dauer des Prozesses schliessen. Der Staat demonstriert seine Überlegenheit.

Kriminologe Dirk Baier lobt das Vorgehen der Polizei: «Man sieht hier schön, dass die Polizei Präsenz und Stärke zeigt und damit auch das Signal aussendet, für Recht und Ordnung zu sorgen.»

Kennt sich mit der Rocker-Szene aus: Dirk Baier, Kriminologe und Leiter des Instituts für Delinquenz und Kriminalprävention an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Foto: ZHAW

In den letzten Jahren warfen mehrere Gerichtsprozesse Licht auf die kriminellen Machenschaften der Gangs. Typisch sind laut Baier folgende Delikte: «Im Bezug auf einzelne Mitglieder sprechen wir von Drohungen, Erpressungen, Körperverletzungen. Als Gruppe wird insbesondere der Drogenhandel organisiert.»

12 Jahre Knast

So nahm die Kantonspolizei Wallis 2023 drei Mitglieder der Bandidos wegen Kokainhandels fest. Beim Österreicher Ableger der Gruppe fanden Ermittler Waffen im Wert von 1,5 Millionen Franken. Die verantwortlichen Rocker waren teils mit den Thuner Bandidos verbandelt.

Ertan Y.*, ein ehemaliger Hells Angel, wurde letzten Mai in Basel zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt. Zu seinen Taten gehörten neben Geldwäscherei auch mehrfache Vergewaltigung und sexuelle Handlungen mit Kindern. Der Verurteilte war in Basel bestens vernetzt. So hatte er dem Schweizer Nati-Trainer Murat Yakin Uhren verkauft.

Der ehemalige Hells Angels Ertan Y. liess unter anderem für Nati-Star Breel Embolo (rechts) gefälschte Covid-Zertifikate erstellen. Foto: Instagram

Jürg Krumm, Partner der Kanzlei Landmann in Zürich, vertrat bereits einige Mitglieder der Hells Angels vor Gericht. «Das sind ganz liebe Menschen!», sagt er gegenüber Blick.

Den Ruf der kriminellen Gang verdient die Rocker-Gruppe nicht, findet er. «Klar hat es unter den Mitgliedern vereinzelt schwarze Schafe, wie in jeder anderen Organisation auch», so Krumm. Auf den Hinweis, dass häufig mehrere Mitglieder vor Gericht stehen, die zusammen ein Delikt begangen haben sollen, antwortet er: «Die schwarzen Schafe schliessen sich halt manchmal zusammen. Doch der Club toleriert Drogengeschäfte nicht – das führt zum Ausschluss.»

Jürg Krumm, Anwalt in der Zürcher Kanzlei Landmann und Partner, hat die «Hells Angels» schon öfters vor Gericht vertreten. Foto: Landmann und Partner AG

Die Rocker von nebenan also. In Feuerthalen ZH eröffneten die «Hells Angels» letzten Frühling ein neues Clublokal mitten in der Nachbarschaft – und luden die Anwohner zu einer Grillparty ein. Jürg Krumm sagt: «Sie wollen zeigen, dass man vor ihnen keine Angst haben muss.»

Von Behörden überwacht

Das Fedpol kommt zu einer anderen Einschätzung. Die Situation in der Schweiz sei weiterhin angespannt, da die verfeindeten Rockergruppen weiterhin um Territorium kämpften.

Der aktuelle Berufungsprozess in Bern folgt auf die erstinstanzliche Verhandlung von 2022. Damals eskalierte es vor dem Gerichtsgebäude: Hells Angels und Bandidos gingen auseinander los, Steine flogen durch die Luft.

Grund für den Prozess ist ein gewalttätiges Aufeinandertreffen der verfeindeten Töff-Clubs in Belp BE. Dabei wurden Schüsse abgefeuert und mehrere Personen verletzt.

1:59 Fazit nach Ausschreitungen: Hells Angels und Bandidos bewerfen sich mit Steinen

Kriminologe Dirk Baier hält eine weitere solche Eskalation für unwahrscheinlich. «Die Gruppen wissen, dass die Behörden sie weiterhin im Blick haben. Dadurch bleibt es derzeit einigermassen ruhig», erklärt er.

«Mafia hat mehr Macht»

Lückenlos überwachen könne man die Gangs nicht. «Das ist aus meiner Sicht auch nicht nötig», so Baier. Ausserdem dürfe man die Macht der Rocker-Banden nicht überschätzen. Sie würden zwar von den engen nationalen und internationalen Verbindungen sowie ihrem gewalttätigen Ruf profitieren. «Doch andere Akteure der organisierten Kriminalität, wie etwa die Mafia, haben eine grössere Macht.»

Die Urteile gegen die angeklagten Rocker wegen des Vorfalls in Belp fielen mild aus. Die meisten von ihnen kamen mit bedingten Freiheitsstrafen oder Freisprüchen davon. Denn solche Prozesse seien schwierig, sagt Baier: «Aussagen von Opfern liegen meist nicht vor, weil diese Angst haben. Gehören sie anderen Rockergruppen an, verhindert der Kodex, dass sie aussagen.»

Trotz des geringen Strafmasses legten acht der Verurteilten Berufung ein. Nun muss das Obergericht entscheiden, ob die Beweise gegen sie ausreichen.

* Name geändert