Katastrophe sensibilisiert
Brienzer schaut mit mulmigem Gefühl auf Milibach

Nach den verheerenden Schäden, die Unwetter im Jahr 2024 im bernerischen Brienz angerichtet haben, ist jeder grössere Regengutsch ein Grund zur Sorge. Zwar wurde der Milibach gesichert, die Unsicherheit aber bleibt.
Publiziert: vor 35 Minuten
|
Aktualisiert: vor 33 Minuten
Anhören
1/5
Vor über einem Jahr wurde Brienz von heftigen Unwettern heimgesucht.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Milibach in Brienz bleibt trotz starken Regens in gesichertem Bett
  • Anwohner und Schwellenkorporation-Präsident beobachten Bach aufmerksam nach Unwetter 2024
  • Massive Bachbefestigung soll mindestens zehn Jahre halten
Angela_Rosser_Journalistin NewsDesk_Ringier AG_2-Bearbeitet.jpg
Keystone-SDA und Angela Rosser

Als es in Brienz vor einigen Tagen wie aus Kübeln goss, richteten viele Anwohner bange Blicke auf den Mühlebach. «Wir sind nach der Unwetterkatastrophe von 2024 sensibilisiert», weiss Andrea Andreoli, langjähriger Präsident der Brienzer Schwellenkorporation.

Es sei ihm nicht ganz wohl gewesen, berichtete ein Anwohner des Mühlebach der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bei einem Lokaltermin. Mehr als einmal habe er an diesem Tag besorgt hinüber zum Bach geschaut, ob der wohl auch in seinem Bett bleiben würde. Auch Andreoli war an diesem Tag zweimal vor Ort, um nachzuschauen.

Bachbett wurde gesichert

Der Mühlebach kam wegen des starken Regens zwar hoch und trug Geschiebe mit sich, er blieb aber in seinem durch Sofortmassnahmen gesicherten Bett.

Mit grossen Steinquadern waren die eingerissenen Ufer nach dem Unwetter 2024 wieder befestigt und wo nötig erhöht worden. Im oberen Bereich des Bachs wurde zusätzlich mit Geschiebematerial ein Damm errichtet.

Massive Befestigung

Erstes Grün hat da und dort die Bachufer wiederbesiedelt, aber insgesamt sticht die Bachverbauung wie eine eben erst verkrustete Wunde aus der lieblichen Landschaft hervor.

Die Befestigung ist massiv und soll mindestens für die nächsten zehn Jahre halten, bis der Mühlebach dann vielleicht ein neues Bett erhalten hat.

