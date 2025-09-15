DE
In der Region Bern
Magen-Darm-Probleme legen Armeeangehörige lahm

In einem Wiederholungskurs der Schweizer Armee im Raum Bern klagen 30 Angehörige über Magen-Darm-Beschwerden. Die Betroffenen wurden isoliert und medizinisch betreut, während für den Rest der Truppe präventive Massnahmen ergriffen wurden.
Mehrere Armeeangehörige klagen in der Region Bern über Magen-Darm-Beschwerden. (Symbolbild)
Foto: Keystone

Darum gehts

  • 30 Armeeangehörige klagen über Magen-Darm-Beschwerden bei Wiederholungskurs in Bern
  • Betroffene werden vom Rest der Truppe getrennt und medizinisch betreut
  • Ein weiterer Armeeangehöriger mit Verdacht auf Atemwegsentzündung ins Spital gebracht
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

30 Armeeangehörige eines Wiederholungskurses im Raum Bern haben über Magen-Darm-Beschwerden geklagt. Zur Verhinderung einer möglichen weiteren Ausbreitung wurden sie vom Rest der Truppe getrennt.

Die Armeeangehörigen werden durch medizinisches Fachpersonal engmaschig betreut, teilte die Armee am Montag mit. Ein weiterer Armeeangehöriger wurde mit Verdacht auf eine Entzündung der Atemwege zur Kontrolle ins Spital gebracht. Für den Rest der Truppe wurden präventive Massnahmen ergriffen, um eine mögliche Ausbreitung zu verhindern.

