Seit Herbst 2024 ist der TCS-Campingplatz in Gampelen BE verwaist. Die Natur erobert das Gelände zurück, während die Baubewilligung für den geplanten Rückbau des Naturschutzgebiets noch aussteht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft TCS-Campingplatz am Neuenburgersee seit Herbst 2024 geschlossen, Gelände verwildert

Schliessung wegen Umweltrechtsverletzungen in Naturschutzgebiet, Rückbau ab April 2026 möglich

Wildschweine durchwühlen verlassene Fläche, Natur erobert Gelände zurück War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Wenn die Bürokratie auf sich warten lässt, übernehmen die Wildschweine. Zumindest auf dem ehemaligen TCS-Campingplatz in Gampelen BE. Wie SRF berichtet, warten die hungrigen Bewohner nicht auf eine längst überfällige Baubewilligung, um das Gelände umzugraben.

Die Behörden entschieden bereits im Herbst 2024 zugunsten der Natur. Weil der Camping inmitten eines Naturschutzgebiets von nationaler Bedeutung lag – ein Verstoss gegen geltendes Umweltrecht –, musste er dichtmachen. Seit der Schliessung passierte allerdings nichts Neues von Seiten Mensch.

Natur macht kurzen Prozess

Ein alter Spielplatz sowie Strom- und Wasserleitungen warten darauf, zurückgebaut zu werden. Franziska Steck, Regierungsstatthalterin des Verwaltungskreises Seeland erklärte SRF, vor welchen Hürden die Renaturierung bis jetzt stand. Neben einer Einsprache der Gemeinde sorgten vor allem fehlende Gutachten für die Verzögerung. Die besondere Lage des Platzes setze einen Nachweis voraus, dass die Rückbauarbeiten keine zusätzliche Belastung für die Natur darstellen.

Nachdem die komplizierten Fachberichte nun alle erstellt sind, rechnet man ab April 2026 mit der Baubewilligung. Aktuelle Bilder zeigen jedoch: Der Natur sind die behördlichen Verfahren egal. Wildschweine wühlten sich auf Nahrungssuche fast durch das gesamte Areal und auch Pflanzenwelt und Wetter haben ihre Spuren auf dem Lost Place hinterlassen.