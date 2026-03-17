Darum gehts
- TCS-Campingplatz am Neuenburgersee seit Herbst 2024 geschlossen, Gelände verwildert
- Schliessung wegen Umweltrechtsverletzungen in Naturschutzgebiet, Rückbau ab April 2026 möglich
- Wildschweine durchwühlen verlassene Fläche, Natur erobert Gelände zurück
Wenn die Bürokratie auf sich warten lässt, übernehmen die Wildschweine. Zumindest auf dem ehemaligen TCS-Campingplatz in Gampelen BE. Wie SRF berichtet, warten die hungrigen Bewohner nicht auf eine längst überfällige Baubewilligung, um das Gelände umzugraben.
Die Behörden entschieden bereits im Herbst 2024 zugunsten der Natur. Weil der Camping inmitten eines Naturschutzgebiets von nationaler Bedeutung lag – ein Verstoss gegen geltendes Umweltrecht –, musste er dichtmachen. Seit der Schliessung passierte allerdings nichts Neues von Seiten Mensch.
Natur macht kurzen Prozess
Ein alter Spielplatz sowie Strom- und Wasserleitungen warten darauf, zurückgebaut zu werden. Franziska Steck, Regierungsstatthalterin des Verwaltungskreises Seeland erklärte SRF, vor welchen Hürden die Renaturierung bis jetzt stand. Neben einer Einsprache der Gemeinde sorgten vor allem fehlende Gutachten für die Verzögerung. Die besondere Lage des Platzes setze einen Nachweis voraus, dass die Rückbauarbeiten keine zusätzliche Belastung für die Natur darstellen.
Nachdem die komplizierten Fachberichte nun alle erstellt sind, rechnet man ab April 2026 mit der Baubewilligung. Aktuelle Bilder zeigen jedoch: Der Natur sind die behördlichen Verfahren egal. Wildschweine wühlten sich auf Nahrungssuche fast durch das gesamte Areal und auch Pflanzenwelt und Wetter haben ihre Spuren auf dem Lost Place hinterlassen.