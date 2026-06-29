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Grosse Rauchsäule
Grosseinsatz bei Brand in Köniz BE

Im Zentrum für Sozial- und Heilpädagogik Landorf in Köniz wütet ein Feuer. Die Polizei wird am Vormittag über den Brand informieren.
Publiziert: 06:37 Uhr
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Aktualisiert: 07:00 Uhr
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