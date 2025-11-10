Darum gehts
- Brand im Mehrfamilienhaus am Rössliweg 12
- Bilder von Lesern zeigen Feuer und Schäden am Haus
- Noch keine Angaben zu Brandursache und möglichen Verletzten
Feuersbrunst im Kanton Bern: Wie ein Leserreporter kurz vor 3 Uhr berichtete, stand ein Mehrfamilienhaus in Oberbipp in Vollbrand. Bei dem Haus handelt es sich um das Gebäude am Rössliweg 12.
Fotos des Leserreporters zeigten riesige Flammen, die aus dem Dachstock schlugen. Eine weitere Leserreporterin berichtete, dass man den Brand im Dorf riechen und hören konnte. Um 2:45 habe sie gehört, wie das Dach einstürzte.
Flammen inzwischen eingedämmt
Etwa eine Stunde später seien die grössten Flammen eingedämmt gewesen, so die Leserreporterin. Die Löscharbeiten seien aber immer noch im Gang. Nach ihrem Wissen hätten es wohl zum Glück alle Bewohner aus dem Haus geschafft. Auch ein Helikopter sei im Einsatz gewesen.
Die Kantonspolizei Bern bestätigte den Brand gegenüber Blick. Die Bewohner des Hauses seien evakuiert worden.
Die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Sanität sind vor Ort. Zu möglichen Verletzten oder zur Brandursache gibt es noch keine Angaben.