Im Oberaargau brannte in der Nacht auf Montag ein Mehrfamilienhaus. Die Bewohner wurden evakuiert.

1/6 Das Bild eines Leserreporters zeigt den Brand in Oberbipp. Foto: Leserreporter /

Darum gehts Brand im Mehrfamilienhaus am Rössliweg 12

Bilder von Lesern zeigen Feuer und Schäden am Haus

Noch keine Angaben zu Brandursache und möglichen Verletzten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gabriel Knupfer Redaktor News

Feuersbrunst im Kanton Bern: Wie ein Leserreporter kurz vor 3 Uhr berichtete, stand ein Mehrfamilienhaus in Oberbipp in Vollbrand. Bei dem Haus handelt es sich um das Gebäude am Rössliweg 12.

Fotos des Leserreporters zeigten riesige Flammen, die aus dem Dachstock schlugen. Eine weitere Leserreporterin berichtete, dass man den Brand im Dorf riechen und hören konnte. Um 2:45 habe sie gehört, wie das Dach einstürzte.

Flammen inzwischen eingedämmt

Etwa eine Stunde später seien die grössten Flammen eingedämmt gewesen, so die Leserreporterin. Die Löscharbeiten seien aber immer noch im Gang. Nach ihrem Wissen hätten es wohl zum Glück alle Bewohner aus dem Haus geschafft. Auch ein Helikopter sei im Einsatz gewesen.

Die Kantonspolizei Bern bestätigte den Brand gegenüber Blick. Die Bewohner des Hauses seien evakuiert worden.

Die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Sanität sind vor Ort. Zu möglichen Verletzten oder zur Brandursache gibt es noch keine Angaben.