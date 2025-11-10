Vier Verletzte nach Unfall auf A6 bei Muri bei Bern

Der Autobahnabschnitt zwischen Bern-Ostring und Muri bei Bern war am Sonntagabend mehrere Stunden gesperrt. (Symbolbild)
Foto: STEFAN PUCHNER
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Die Polizei wurde kurz vor 19.45 Uhr über den Unfall informiert. Gemäss ersten Erkenntnissen stiessen in Fahrtrichtung Thun zwei Autos zusammen. Zwei nachfolgende Fahrzeuge prallten nacheinander in die bereits verunfallten Wagen, wie die Polizei am Montag in einer Mitteilung schrieb.
Der Lenker des ersten Autos wurde schwer verletzt, seine Beifahrerin leicht. Auch die Lenker von zwei weiteren Fahrzeugen erlitten Verletzungen, ein weiterer blieb unverletzt.
Ambulanzen brachten die vier verletzten Personen in ein Spital. Der betroffene Autobahnabschnitt war während mehreren Stunden gesperrt.