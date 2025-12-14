Polizei sucht in Reconvilier BE nach bewaffnetem Mann

Am Sonntag fahndet die Polizei in Reconvilier im Kanton Bern nach einem bewaffneten und gefährlichen Mann. Die Bevölkerung soll in ihren Häusern bleiben.

Am Sonntag findet in Reconvilier BE und Umgebung ein Polizeieinsatz statt. Die Berner Kantonspolizei bittet die Bevölkerung bis auf Weiteres zu Hause zu bleiben.

Auf dem französischsprachigen X-Account der Kantonspolizei schreibt sie, dass sie versucht, einen Mann festzunehmen, der wahrscheinlich bewaffnet und gefährlich ist. Die Bevölkerung wird dazu aufgerufen, unnötige Risiken zu vermeiden und die Anweisungen der Behörden genau zu befolgen.

Wer verdächtige Beobachtungen macht, soll sich unverzüglich bei den Notrufnummern 112 oder 117 melden. Der gesuchte Mann hat eine Glatze, ist etwa dreissig Jahre alt und trägt weisse Schuhe, einen schwarzen Trainingsanzug und ein weisses T-Shirt. Die Hauptstrasse zwischen Tavannes und Reconvilier wurde gesperrt. Eine entsprechende Warnung wurde auch über die Alertswiss-App verschickt.

