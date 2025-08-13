Beim Berner Rastplatz Wileroltigen machte ein Blick-Leser am Mittwochmorgen eine ungewöhnliche Entdeckung. Er fand auf dem Parkplatz ein völlig demoliertes Auto vor. Nebenan standen mehrere Polizeiautos. Was steckt dahinter?

1/4 Die Scheibe des Opel Corsas ist eingeschlagen. Foto: Leserreporter

Darum gehts Demoliertes Auto auf Rastplatz entdeckt, Polizei vor Ort

Leserreporter schildert Schäden und spekuliert über mögliche Ursachen

Vorfall ereignete sich um 4.30 Uhr morgens bei Wileroltigen BE Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Die Scheibe ist zerschlagen, die linke Tür eingedrückt und auch sonst macht das Auto nicht mehr den besten Eindruck: Ein Leserreporter aus dem Kanton Bern wunderte sich am Mittwochmorgen über einen verlassenen und schwerbeschädigten Opel Corsa auf dem Rastplatz bei Wileroltigen BE.

«Das demolierte Auto stand mitten auf dem Parkplatz. Die Polizei war ebenfalls vor Ort», beschreibt der Leser die Szene. Er wisse nicht genau, was hinter der Sachbeschädigung stecke, erzählt der Mann, der um circa 4.30 Uhr an der Stelle vorbeikam. Er frage sich, was passiert sei. «War es ein Streit, ein eskalierender Konflikt oder schlicht rohe Zerstörungswut?»

Opel ist kein Einzelfall

Auf Anfrage erklärt die Berner Kantonspolizei, dass die Polizeiautos auf dem Rastplatz nicht wegen des vom Leser vorgefundenen Autos vor Ort waren. Es habe an diesem Ort auch keinen Einsatz gegeben. Das beschädigte Auto stehe schon seit längerer Zeit an besagter Örtlichkeit. Ermittlungen sollen nun klären, zu wem es gehört.

Immer wieder werden in der Schweiz verlassene Autos gefunden. Sie stehen Strassenrand oder auf einem Parkplatz und gammeln vor sich hin. Falls die Fahrzeuge überhaupt Kontrollschilder aufweisen, stammen diese meist aus dem Ausland.

Auch in der Stadt Zürich gibt es solche Fälle. Nach längerem Zuwarten bringt die Polizei schliesslich eine Radkralle an den scheinbar herrenlosen Fahrzeugen an. So werden in der Stadt Zürich momentan insgesamt sechs Fahrzeuge polizeilich blockiert.