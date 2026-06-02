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Eiskörner bedecken Strasse
Hagelsturm fegt über Ostermundigen BE

Am Dienstag fegte ein Hagelsturm über Ostermundigen BE. Videos zeigen ganz viele Eiskörner am Boden.
Publiziert: 18:21 Uhr
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