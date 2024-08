Dazu Hagel in Worb, BE So heftig wird ein Umzug in Interlaken vom Unwetter überrascht

Gewitterzellen entladen sich aktuell über Teilen der Westschweiz. In Worb BE wütet es besonders heftig. Hagelkörner in der Grösse von Zweifränklern fallen vom Himmel. In Interlaken, BE wird ein Umzug vom Unwetter überrascht.