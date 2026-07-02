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Bern
Brand bei Mehrfamilienhaus in Langenthal BE
Brand in Langenthal BE
Grosse Rauchsäule steigt über Mehrfamilienhaus auf
In Langenthal im Kanton Bern läuft aktuell ein Einsatz der Feuerwehr. Auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses ist ein Feuer ausgebrochen.
Publiziert: vor 40 Minuten
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