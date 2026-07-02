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Brand in Langenthal BE
Grosse Rauchsäule steigt über Mehrfamilienhaus auf

In Langenthal im Kanton Bern läuft aktuell ein Einsatz der Feuerwehr. Auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses ist ein Feuer ausgebrochen.
Publiziert: vor 40 Minuten
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